Lenta.ru и Gazeta.ru Александра Мамута получат госсубсидии

Федеральное агентство по делам печати и массовых коммуникаций заключило соглашения со структурами холдинга Rambler на предоставление субсидий из федерального бюджета, пишет РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства. "Лента.ру" получит до конца года более 40,8 млн рублей, "Газета.ру" – 31,2 млн рублей, "Рамблер Групп" – 7,5 млн рублей. Субсидии можно использовать только как фонд оплаты труда штатных и внештатных сотрудников, следует из текста соглашений.

Выделение субсидий "некоторым медиаактивам" группы Rambler не связано с недостатком собственных средств, утверждает представитель холдинга. По его словам, "заработная плата в группе компаний выплачивается в полном объеме и без задержек за счет операционной деятельности компании". Финансирование осуществляется в рамках конкретных социально значимых проектов, которые были поданы в соответствующем порядке, определенном федеральным законодательством, в сроки, которые закреплены в документации Роспечати.

Основным владельцем группы Rambler в конце июле стал Сбербанк. Он увеличил свою долю с 46,2 процента в головной компании медиахолдинга до 55 процентов, пообещав инвестировать во всю группу около 2 млрд рублей. Оставшиеся 45 процентов Rambler сохранил за собой бизнесмен Александр Мамут. Но у входящих в Rambler СМИ особая структура собственности: косвенная доля Сбербанка в СМИ сейчас равняется 11 процентам, косвенная доля Мамута – 89.