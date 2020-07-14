Белорусские выборы: время перемен? Эфир в 20:30

Удастся ли Александру Лукашенко сохранить режим? Белорусские выборы проходят в атмосфере «непослушания» и репрессий. Что дальше? Виталий Портников беседует с политологами Валерием Карбалевичем и Павлом Усовым. Эфир в 20:30.