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Дороги к свободе

Белорусские выборы: время перемен? Эфир в 20:30

Люди на параде победы в Минске

Удастся ли Александру Лукашенко сохранить режим? Об этом политологи Валерий Карбалевич и Павел Усов.

Удастся ли Александру Лукашенко сохранить режим? Белорусские выборы проходят в атмосфере «непослушания» и репрессий. Что дальше? Виталий Портников беседует с политологами Валерием Карбалевичем и Павлом Усовым. Эфир в 20:30.

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