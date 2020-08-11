Преступление по-ливански. Сергей Елединов – о Бейруте и селитре

Трагедия в Бейруте на время заслонила собой текущие международные события, пока её саму не заслонили – по крайней мере, для русскоязычной публики – драматические события в Белоруссии. А Ливану с последствиями случившего предстоит разбираться долго: огромный порт после взрыва невероятной силы обращён в руины, частично разрушен столичный город, десятки или даже сотни человек погибли, тысячи ранены и покалечены, десятки тысяч лишились крова. И это не следствие войны, бесчинства стихии или террористического акта. Просто взорвался какой-то склад. Просто один из портовых складов, один из десятков.

Перечислять версии случившегося, а их едва ли не десятки, нет никакого смысла, чтобы не плодить сущее без надобности. Можно высчитывать тротиловый эквивалент чего угодно, можно спорить, взорвалась селитра или только сдетонировала. Это уже неважно: есть результат и, скорее всего, никто никогда точно не докажет, почему и отчего случился взрыв. Рассмотрю основную версию, к которой сходятся многие формальные доказательства. Некий бизнесмен из России, подвизавшийся на ниве международных морских перевозок, с совсем не безупречной репутацией, взял в управление грузовое судно в состоянии, сообразной репутации этого нового управляющего. Мир морских перевозок – закрытый клуб, участники которого прекрасно знают друг друга, поэтому неудивительно, что и команда, и груз оказались под стать оператору и пароходу. Груз, аммиачная селитра из Саудовской Аравии, был взят в "удобном" порту Батуми, судно оказалось в порту с аналогичной репутацией, в Бейруте.

Пароход почему-то арестовывается, груз арестовывается тоже, выгружается в портовый склад, команда репатриируется с задолженностями по зарплате. И все об этом забывают, даже страховая компания отчего-то не пытается выручить груз. Кстати, не самый дешевый и вполне полезный для того же самого Ливана, ведь речь идёт об удобрениях. Вспомнили о грузе, только когда он взорвался, – или не он, а что-то, складированное на его месте, – взорвался вроде бы из-за того, что кто-то рядом положил петарды, а ещё кто-то проводил сварочные работы.

Мне, проработавшему 15 лет в порту столицы Сенегала Дакара, подобная история кажется малореальной. Слишком много формальностей должно было быть улажено особым образом, чтобы в итоге всё случилось именно так, как случилось. Не все "шестёренки" портового механизма могут быть должным способом смазаны, не всё возможно решить просто деньгами. Да и информация о подобных операциях в порту всегда распространяется быстро, со всеми вытекающими последствиями. Мой вывод таков: в порту Бейрут, как и почти везде в Ливане, практически нет ничего невозможного, всё можно сделать за деньги.

Истинный виновный в этом преступлении – коррупция, пронизавшая и отравившая ливанское общество

Расследованием занимается специально созданная комиссия, по запросу Интерпола задержан менеджер, допрашивают бывшего капитана. Работа кипит, хотя ливанские правоохранительные органы отказались от международной помощи. Я уверен, что скоро назовут имена виновных. Как уверен и в том, что истинный виновный в этом преступлении – коррупция, пронизавшая и отравившая ливанское общество. В Ливане это явление приобрело широкий размах, стало основой и нормой повседневной жизни. Коррупция – грубое вторжение личного интереса в общественную и государственную сферу с единственной целью, получить как можно больше здесь и сейчас без оглядки на последствия. Но последствия обязательно будут – рухнувшие мосты, невзлетевшие ракеты, утонувшие доки. Теперь мы знаем, что в числе последствий могут быть и взорванный порт, и разрушенные городские кварталы. До сих пор в Ливане круговая порука и повальная коррупция, похоже, всех устраивала – и правительство, и финансовые круги, и бизнесменов. По большому счёту, устраивало такое положение вещей и международное сообщество, поскольку удобно иметь на пылающем Ближнем Востоке даже не серую зону, а чёрную дыру, где можно проворачивать сомнительные операции.

Как и все люди доброй воли, я глубоко признателен правительствам стран, оказавшим помощь многострадальному Бейруту – спасателями, врачами, медикаментами и медицинским оборудованием, горюче-смазочными материалами, продуктами питания, водой и другими необходимыми средствами и материалами. Но единственным предложением по кардинальному исправлению ситуации в стратегическом смысле было выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Суть его выступления сводилась фактически к тому, что не дорос ещё Ливан до самостоятельности, что под парижским полуколониальным мандатом в стране порядка было побольше. С этим, впрочем, не согласен ливанский народ, в эти дни демонстрирующий свои лучшие национальные качества: рестораны бесплатно раздают пострадавшим еду, гостиницы бесплатно приютили потерявших кров, в больницах бесплатно оказывают медицинскую помощь.

Важно вот что понимать: потери ливанской экономики колоссальны, в стране в буквальном смысле нет ни одного человека, который не почувствовал бы на себе последствий трагедии. Но есть и те, которым уже терять нечего: недовольство населения властями растет, множатся противоправные акты, страна погружается в хаос. Технологическая катастрофа катализировала экономический и политический кризис в стране, и без того переживающей не лучшие времена. Правительство уже отправилось в отставку – на фоне массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с полицией и армией.

Перед Ливаном в прямом смысле стал вопрос выживания, выбора пути восстановления и дальнейшего развития. Ведущие политики в Бейруте уже высказались на эту тему, но смысл дискуссии сводится к общим фразам: сохранить независимость страны и единство нации, прекратить внутренние разногласия и конфликты, крепить солидарность и взаимовыручку. На этом фоне, как ни парадоксально, выигрышно смотрится радикальная "Хезболла", давно превратившаяся из кучки шиитских фундаменталистов в серьезную политическую и экономическую силу, за спиной которой маячит Иран. "Хезболла" как раз не замешана в коррупция, она и стала, похоже, неявным бенефициаром происходящего, хотя, может, и не приложила для этого никаких усилий. Как тут не вспомнить братьев Стругацких: "Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные".

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению

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