Вечером 9 августа в Минске автозак переехал одного из участников протестов против Александра Лукашенко. Радио Свобода поговорило с очевидцем этого происшествия.

Одним из самых страшных эпизодов противостояния ОМОНа и демонстрантов, возмущенных официальными итогами выборов президента Беларуси, стал наезд автозака на одного из протестующих в районе проспекта Машерова, где развернулись основные события вечера воскресенья. О судьбе пострадавшего до сих пор ничего неизвестно: по неподтвержденным данным, в результате столкновений с милицией в ночь на 10 августа погибли 3 человека, однако власти отрицают это, а как минимум один из тех, кого считали умершим, Евгений Заичкин, оказался жив.

По версии самого ОМОНа, наезд произошел после того, как "протестующие, вооруженные подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь". Из-за случившегося возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК Беларуси: 293 и 364 (массовые беспорядки, нападение на сотрудников милиции и порча имущества).

На нескольких видео заметно, что пострадавший под колесами милицейского грузовика сначала сам залез на его кабину, а потом упал с нее из-за того, что водитель стал резко маневрировать. После этого и произошел наезд.

32-летний житель Минска, попросивший Радио Свобода об анонимности из-за опасений преследования властями, находился в нескольких метрах от места, где произошел этот инцидент. По его словам, как только другие протестующие попытались помочь сбитому, ОМОН закидал их светошумовыми гранатами.

Ниже – рассказ этого человека о событиях 9 августа, происходивших незадолго до полуночи в районе проспекта Машерова и стелы "Минск – город герой".

О наезде на протестующего

"Я живу рядом, специально туда я не приезжал. С чего все начиналось? Сначала была пустая дорога. Эти автозаки ездили туда-сюда устрашать людей. Люди убегали от автозаков. Потом, со временем, люди вышли на дорогу. Постепенно спустились с горки, когда их много стало. После этого автозак начал ездить в толпу и из толпы, по кругу. Фактически просто грузовая машина въезжает в толпу, и все разбегаются. Они ездили, ездили, ездили. И в последний раз, когда они ехали, в них начали кидать пластиковые бутылки, кричать "Фу! Убийцы!". Потом начали просто хлопать ладонями по кузову и чуть-чуть раскачивать машину, совсем чуть-чуть. У автозака сбоку точно было разбито окно. Но, на самом деле, сотрудникам ничего не угрожало, потому что у них были еще и решетки. Реально ничего бы протестующие не сделали. Я стоял прямо рядом с ним, сбоку. Машине ничто не угрожало, но водитель, судя по всему, просто запаниковал, нажал на газ. И тогда произошел этот инцидент, после чего он уехал. Я реально потерялся во времени в тот момент. Я не знаю, это было через 5, через 10, через одну минуту. Я увидел человека на асфальте, между толпой людей и милицией, толпа не двигалась. Пара человек, может быть, человек пять, решили подбежать и посмотреть, что с ним, на что в ответ в них кинули 3-4 гранаты, может, 5. Обычно кидают по одной-две, а тут реально прямо в людей… И они обычно кидали как-то так, чтобы не долетало до людей, то есть хоть немного проявляли разумность, хоть что-то. А тут они кинули прямо в тех, кто бросился помогать, эти 3-4 гранаты, это все просто превратилось в какой-то ужас! Люди в этот момент не двигались в шеренге, не шли на ОМОН. А ОМОН просто закидал гранатами человека, который лежал на асфальте, и тех, кто подбегал ему помогать. Меня это очень шокировало, если честно.

Были не только автозаки, к толпе просто так еще и "скорые" подъезжали. Я думаю, ОМОН на них надавил – езжай туда, езжай сюда. После инцидента со сбитым человеком, мне кажется, они испугались и начали направлять на толпу обычные гражданские машины. Одна такая подъехала, люди к ней просто подходили и спрашивали – что, куда, почему едете? В машине точно были сотрудники милиции, причем, как мне показалось, не белорусы по национальности. Меня это очень удивило. Не белорусские лица. Непонятно. Они улыбались, камеру включили, пугали протестующих тем, что они снимают на камеру на случай, если что-то с их машиной случится. Люди не до конца осознали, что это тоже провокаторы. Им ничего не сделали, им дали проехать. Но за счет того, что толпа их на какое-то время задержала, следующую машину по этому кругу уже не отправили. Потом они начали пользоваться "скорой", то есть они как бы выстроили "скорую" в ряд даже с ОМОНом, чтобы страшнее было, и включили мигалки "скорой". То есть "скорая" занималась устрашением, участвовала в устрашении людей с мигалками в то время, возможно, когда кому-то нужна была помощь. Пользоваться "скорыми" для устрашения, как мне показалось, было просто бесчеловечно.

О светошумовых гранатах

"Они просто глушат сознание, я бы сказал. Они не так страшны, к ним привыкаешь с первого-второго раза, ну, просто что-то взрывается, ты уже не реагируешь. Человек, который тоже был рядом, сказал: "Их вообще нечего бояться". Я говорю: "А ты близко стоял?". Он ответил, что на расстоянии пяти метров они не страшны вообще.

О целях и тактике ОМОНа

"Это была просто акция устрашения. Ни о каком отделении протестующих от ОМОНа речи не шло. Толпа находилась минимум метров в 50-ти. Протестующие время от времени подходили, отходили, снова чуть-чуть подходили. Но 50 метров всегда было гарантированных. ОМОН начал кидать гранаты первым. Более того, у меня возникло впечатление, что лозунг "Милиция с народом!" их провоцировал на более жесткие действия, а когда скандировали "Убийцы и сволочи", они, наоборот, уменьшали свою агрессию. Меня это тоже шокировало.

Когда приехал водомет, я уже отошел в сторону, во двор. У меня адреналин просто зашкаливал – не от того, что какие-то действия ОМОНа непосредственно мне угрожали, а от жестокости, которую я видел. Меня психологически это немного подмяло.

Протестующих было тысяч 5-10 минимум, а ОМОНа в этот момент, когда произошел наезд, уже было достаточно мало, осталась только одна шеренга. И все, чем они держали толпу – это постоянным закидыванием людей гранатами. Я не удивлюсь, если эти гранаты начали у них заканчиваться. Кидали они очень часто.

О блокировке интернета

"У меня "Белтелеком". Я смог написать через рабочий чат сообщение по работе, а все остальное… Телеграм у меня не открывался. Кто-то из моих знакомых как-то на прокси сумел подключиться. Мне это не удается. У тех, у кого только домашний интернет, вообще ничего не работает. Я через VPN смог зайти на сайт "Хартии 97", на "Свободу", но почти все остальное не работало.

О координации протестующих

"Если бы они хоть немного координировались, есть вероятность, что революция бы закончилась вчера. Потому что количество милиции, которое там было, и то, с какой жестокостью они обращались с толпой - я думаю, люди бы не стерпели. Именно полное отсутствие координации, отсутствие вообще какой-то агрессии – именно это позволило властям завершить вчера день так, как он завершился. Именно это".

О перспективах протеста

"Ближайшие 2-3 дня все покажут. Завтра-послезавтра будет понятно, кто побеждает, потому что ситуация развивается очень динамично. Люди были вообще без оружия, без ничего, даже камней толком не было. Никакой организации, обычные люди. Если бы был хоть какой-то костяк, хоть 20 человек, события могли бы развиваться по-другому".

МВД Белоруссии в понедельник вечером сообщило официальные данные о числе задержанных и пострадавших участников акций протеста против президента Александра Лукашенко и его объявленной победы на выборах президента страны. По данным МВД, в ночь с 9 по 10 августа 2020 года акции протеста прошли в 33 городах, за участие в несогласованных массовых мероприятиях задержаны около 3 тысяч человек, причём большая часть – не в Минске, а в других городах. В пресс-службе ведомства утверждается, что в столкновениях с милицией пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признаёт официальные предварительные итоги голосования и назвала победителем выборов себя, сказав, что готова встретиться с Александром Лукашенко.