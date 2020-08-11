Адвокат: следователь ФСБ запретил Сафронову звонки и свидания

Следователь ФСБ Александр Чабан запретил журналисту Ивану Сафронову, который находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене, свидания и разговоры по телефону с близкими родственниками. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.

По мнению Павлова, цель запрета — создать максимальную изоляцию и оградить Сафронова от любой информации. "Это психологическое давление", — отметил адвокат.

Согласно законодательству, обвиняемый может получить право на свидания только с разрешения следователя.

Павлов добавил, что Сафронов начал получать газеты и сейчас имеет в камере исправный телевизор.

Иван Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", а последние два месяца был советником главы Роскосмоса. Он был задержан 7 июля и впоследствии арестован. Его дело засекречено. ФСБ отказалась сообщать Сафронову детали предъявленного ему обвинения в госизмене до окончания расследования. Известно лишь, что Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был завербован службой разведки Чехии – Управлением по внешним связям и информации, а в 2017 году передал ей секретную информацию. Утверждается, что это было сделано по заказу американской разведки.

Сафронов вину не признаёт.

ФСБ и Министерство юстиции добиваются наказания адвокатов Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Жалоба ФСБ поступила на всех шестерых защитников.