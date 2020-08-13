Артём Лоскутов создал белорусский флаг с помощью полицейской дубинки

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов написал белорусский флаг с помощью полицейской дубинки и выставил картину на аукцион. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Картина называется "Беларусь", она выполнена красной акриловой краской на холсте в технике "дубинопись" сообщил художник. В соцсети Лоскутов разместил ролик, где показано как создавалась картина.

Аукцион продлиться до вечера 14 августа. Лоскутов добавил, что половину гонорара он передаст участникам протестов в Белоруссии. На данный момент цена картины достигла 250 тысяч рублей.

Ранее "дубинопись" российского флага была продана за 55 тысяч рублей.