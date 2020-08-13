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Артём Лоскутов создал белорусский флаг с помощью полицейской дубинки

Картина Артёма Лоскутова

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов написал белорусский флаг с помощью полицейской дубинки и выставил картину на аукцион. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Картина называется "Беларусь", она выполнена красной акриловой краской на холсте в технике "дубинопись" сообщил художник. В соцсети Лоскутов разместил ролик, где показано как создавалась картина.

Аукцион продлиться до вечера 14 августа. Лоскутов добавил, что половину гонорара он передаст участникам протестов в Белоруссии. На данный момент цена картины достигла 250 тысяч рублей.

Ранее "дубинопись" российского флага была продана за 55 тысяч рублей.

  • В Белоруссии пятый день продолжаются протесты. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Против демонстрантов используют резиновые пули, водомёты, светошумовые гранаты. Задержаны не менее 7 тысяч человек, многие из них избиты дубинками. По меньшей мере, 250 пострадавших госпитализированы. Также, по официальным данным, есть один погибший.
  • Бело-красно-белый флаг использовался в Белоруссии после распада СССР. Позже он стал символом оппозиции. Сегодня именно с ним выходят на улицы участники стихийных акций протестов против итогов президентских выборов в Белоруссии.

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