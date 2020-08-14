Лукашенко: "Я пока живой и не за границей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, против власти которого в стране проходят массовые протесты, в пятницу заявил, что он жив и не уехал за границу.

Слова Лукашенко приводит официальное агентство БелТА. По его сообщению, Лукашенко провёл в пятницу совещание о развитии строительной отрасли.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал президент Белоруссии, который с 10 августа не появлялся на публике, что породило слухи о его отъезде за рубеж.

Он также прокомментировал акции протеста работников промышленных предприятий. По словам Лукашенко, сейчас в стране пытаются "раскачать трудовые коллективы". "Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - сказал о призывах к забастовкам Лукашенко, отметив, что остановка предприятий приведёт к тому, что Белоруссия не сможет "раскрутить своё производство" и проиграет борьбу за рынки.

Сами акции протеста, а также насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, факты которого накануне признал даже глава МВД Белоруссии, Лукашенко не прокомментировал.

По данным Центризбиркома Белоруссии, Лукашенко победил на выборах президента 9 августа. Сообщение об этом вызвало массовые акции протеста, участники которых считают выборы сфальсифицированными. Эти акции начала жёстко разгонять милиция. В четверг, однако, тактика властей изменилась, и мирным протестам в Минске и других городах почти не мешали.

В пятницу протесты в городах Белоруссии продолжаются. Митинги и кратковременные забастовки идут на крупных предприятиях - таких как "Гродно Азот", Минский тракторный завод, БМЗ.

На акции протеста выходят также врачи и учителя. Люди требуют прекратить насилие, а также провести новые свободные выборы