Николая Статкевича перевели из минского изолятора в Жодино

Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича перевели из СИЗО в Минске в следственный изолятор в Жодино.

Об этом пишет местное агентство Tut.By со ссылкой на информацию от супруги Статкевича – Натальи Адамович. Она рассказала, что о переводе её мужа ей сообщили сотрудники СИЗО, но причины не пояснили. Сама Адамович связывает решение с активной поддержкой, которую высказывают арестованным люди, регулярно проводящие акции у стен изолятора.

Tut.By также приводит сведения правозащитников о переводе в Жодино вместе со Статкевичем двух других арестованных из числа тех, кого называют политзаключенными. Это Игорь Лосик и Владимир Неронский.

Николай Статкевич был задержан 31 мая в Минске – по подозрению "в организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Позднее он вместе с арестованным блогером Сергеем Тихановским, и задержанными в Минске россиянами, которых власти назвали бойцами ЧВК Вагнера, стал обвиняемымпо делу о подготовке к массовым беспорядкам. На днях Тихановского также этапировали из минского СИЗО в Жодино.

Сергей Тихановский – муж кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской, которая после выборов покинула Белоруссию и уехала в Литву. Её соратники считают, что Тихановская сделала это под давлением властей. Еще до перевода её мужа из Минска кандидат просила сотрудников СИЗО действовать в рамах закона и проявлять гуманность.