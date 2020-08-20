Депутата Мосгордумы Шереметьева подозревают в мошенничестве

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении депутата Московской городской думы, члена фракции КПРФ Олега Шереметьева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Шереметьев с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тысяч до 600 тысяч рублей. В документах, как отмечают в Следственном комитете, содержались заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. В действительности, как считает следствие, Шереметьев присваивал эти деньги себе.

В прокуратуре установили, что деньги за вычетом налога поступали на банковскую карту помощника депутата. Олег Шереметьев сказал помощнику, что эти средства нужно обналичивать и передавать ему, так как они положены "иным, официально неоформленным помощникам".

Своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей, говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева и избрания ему меры пресечения.

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был одним из инициаторов иска в Верховный суд, оспаривающего указ президента о назначении голосования по поправкам к Конституции, а также выступал за отставку Алексея Шапошникова с поста главы Мосгордумы и закрытие "московского дела".