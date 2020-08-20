Власти используют "карантинные" статьи для подавления протестов

Ограничения, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции, часто становятся "поводом для задержаний и преследования гражданских и политических активистов". Такой вывод содержится в докладе международной правозащитной группы "Агора" "Дезинфекция протеста", сообщает РБК.

В основу доклада, который подготовила юрист проекта "Апология протеста" Анна Бочило, легли сообщения СМИ и пользователей соцсетей, а также данные государственной автоматизированной системы "Правосудие" и дела, которые находятся в производстве юристов проекта.



Так введённая с 1 апреля статья для наказаний за нарушение самоизоляции стала одним из инструментов подавления протестов, полагают в "Агоре". Теперь протест рассматривается властями "как угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения". Статья предусматривает предупреждение или штраф для граждан от одной до 30 тысяч рублей.

При этом, как отмечают правозащитники, активистов штрафуют по "карантинным" статьям на более существенные суммы, нежели обычных людей. Так, анализ 26 доступных судебных решений показал, что в 17 случаях активистам назначили штрафы. 7 человек оштрафованы на 10 тысяч рублей, трое – на три тысячи, двое - на пять тысяч, по одному — на 20 тысяч, 15 тысяч и 8 тысяч рублей.



Меры борьбы с коронавирусом в частности позволяют властям бороться с одиночными пикетами, которые, в отличие от митингов, не требуют согласования. В период пандемии коронавируса (с марта 2020 года) по всей России прошло не менее 775 пикетов, посчитали в "Агоре". Это в том числе акции против поправок в Конституцию. В апреле—мае, когда во многих регионах действовал режим самоизоляции, протестных акций было в многократно меньше. 30 акций в апреле против 240 в июне. По данным "ОВД-Инфо", только за первое полугодие 2020 года в Москве на одиночных пикетах задержали 269 человек. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, — сказано в докладе.



При этом соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты не имеет никакого значения и в большинстве своем не освобождает активистов от претензий со стороны полицейских, отмечают правозащитники.

Применение "карантинных" наказаний к такой безопасной форме выражения мнения, как одиночный пикет, свидетельствует о том, что определенные меры и ограничения не имеют никакого отношения к реальной борьбе с распространением заболевания. Их цель - нейтрализация мирного гражданского протеста, моральное и материальное воздействие на участников одиночных пикетов, считает автор доклада "Дезинфекция протеста", юрист Анна Бочило.

