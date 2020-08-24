Мэрия Москвы имеет право продавать видео с городских камер

Мэрия Москвы имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете и даже продавать их. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, обнаруженный на портале госзакупок.

Речь идёт о договоре на установку 4 тысяч камер в больницах, заключенному с Московской телекоммуникационной корпорацией. Согласно условиям, которые указаны в договоре, заказчик организует передачу видео с камер на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД). В цели обработки данных с камер, согласно документу, входит "предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе" и "трансляция информации в открытом доступе" в интернете. Похожие условия указаны в девяти других контрактах. Таким образом, передача видеоинформации в ЕЦХД пойдет с как минимум 25 тысяч камер в Москве, пишет издание.

Эксперты указывают на нарушения в формулировках контракта и угрозе для персональных данных. Чиновники заверяют, что формулировки являются стандартными для подобных документов, система видеонаблюдения работает по закону и трансляция видео из больниц не планируется.

Департамент информационных технологий Москвы неоднократно подвергался критике за слабую защищенность видеонаблюдения.

В декабре пятидневный доступ к трансляции с камеры на черном рынке стоил 3 тысячи рублей, за 10 тысяч рублей продавалась услуга поиска человека по системе распознавания лиц, сообщал портал "МБХ-медиа".

Данные с московских камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц, можно купить за 15 тысяч рублей, сообщала в августе общественная организация "Роскомсвобода". Анализ черного рынка персональных данных москвичей показал, что полицейские, у которых есть доступ к системе распознавания лиц, продают информацию на специальных форумах в интернете – в частности, коллекторам и частным детективам. Стоимость услуги, по данным организации, – от 10 тысяч рублей.