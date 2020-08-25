Судьи в Гааге начали рассматривать жалобу на приговор Ратко Младичу

В Гааге началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу.

Двухдневные слушания не раз откладывались, в том числе, из-за эпидемии коронавируса, а также необходимости хирургической операции на кишечнике 78-летнему Младичу.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-генерала Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности, а также в геноциде – за роль в событиях гражданской войны в 1990-х годах. Обвинение в геноциде связано с резнёй в городке Сребреница, где силами боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Расправу над ними называют самым кровавым массовым убийством в Европе со времён Второй мировой войны.

Первыми на слушаниях выступают представители защиты, затем – обвинение. Защита требует оправдать Ратко Младича по всем десяти пунктам, по которым он был признан виновным. Самому Младичу, содержащемуся сейчас в тюрьме города Схевенинген, позволили выступить 26 августа в течение 10 минут.

Нынешние слушания проводит Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который был создан для завершения работы, начатой судом по бывшей Югославии и Международным уголовным трибуналом по Руанде.