"Когда им выгодно, они травят". Блогеры об аргументах властей

После того, как немецкие врачи из клиники "Шарите" заявили, что Алексей Навальный, по всей видимости, стал жертвой отравления, многие задались вопросом, как на это отреагирует российское правительство и органы охраны правопорядка.

Ольга Романова

Что-то ничего не слышно насчет возбуждения уголовного дела по факту отравления А.А.Навального и его "беспристрастного расследования". Кто возбудился, когда возбудился, кто ведёт расследование, кто взял на контроль? Подзатянулась пауза.

Николай Травкин

СК дело против Навального об оскорблении пенсионера возбудил быстро, а об отравлении Навального не возбуждает.

Наверное побаиваются выявить, что это месть пенсионера... И, не дай бог, другого.

Евгения Альбац

А где же солнцеликий? Где его заявление, что в нашем государстве каждый имеет право жить и быть убитым, когда государству живой имярек больше не нужен? Если серьезно: где заявление Путина, что, хотя Навального никто не знал в стране и он принес вреда больше, когда вдруг отравился, но отравление расследуем, виновных накажем, государство не позволит, криминалу не позволим и тд?

Вместо президента, как это обычно и случается, дело прокомментировал его пресс-секретарь - и содержание этого комментария никого не удивило.

Олег Пшеничный

Песков высунулся из информационного пузыря и говорит, что в Кремле не видят повода для уголовного расследования. А разговоры о покушении - «пустой шум». И исчез обратно, оставив после себя легкий запах серы.

Алексей Непомнящий

Кремль не нашёл оснований расследовать отравление Навального

Логично. Это ж не преступления фашистских карателей в 41-м и не создание бендерами секретной тюрьмы в Мариуполе. Вот тут российским следователям есть с чем поработать

Алхас Абгаджава

Ну, какое же расследование, удивляется Песков. Для этого, говорит, нужен повод. А раз нет вещества, его пока не определили, к сожалению, сетует он, значит и повода для возбуждения дела нет.

Врете, начальник. Если у вас пациент с дырками от пуль, а сами пули улетели, и поэтому вы их не можете идентифицировать, это вовсе не значит, что в пациента никто не стрелял.

Если хотите сказать, что Навальный сам принял ингибиторы холинестеразы, то вы смешны. Навальный, конечно, для вас тип неприятный, но он точно не клинический идиот!

Песков зарывает себя дальше, отмечая, что пока не доказано отравление в (юридическом смысле, как я понимаю), об уголовном деле речь не идет. А вот это уже попахивает укрывательством преступления.

Потому, что доказанность того, или иного факта - это окончание уголовного дела, а вот для его начала всех оснований более чем достаточно. А кто считает иначе, тот прямо заинтересован, чтобы такого дела не было.

Ну, и последнее. Чего вы так боитесь уголовного дела, если вы уверены, что власть не имеет к этому отношения? Тем более, что уголовное дело вы все равно будете сами же и контролировать.

В конце концов, никто не отменял версию о каком-нибудь инициативном сумасшедшем, типа сербовцев, который пошел дальше пузырьков с зелёнкой.

Но вы почему-то такую версию даже не рассматриваете и не даете возможности ее расследовать. Интересно, почему?

Леонид Гозман

Очень трогательны адресованные Кремлю требования провести расследование того, что они сами и совершили. Так и вижу, вызывает самый главный начальник главного по расследованиям и говорит ему: «Помнишь, такого-то числа в 17.30 я тебе и еще троим приказ отдал, а на следующий день вы мне план операции представили, в который я своей рукой внес коррективы, а затем утвердил. Операцию, правда, как всегда, прое@али, ну, да ладно. Так, вот, расследуй все это полностью и прозрачно, невзирая на лица, а результаты представишь мировой общественности». Собственно, в Кремле всегда так делают. Поскольку очень закон уважают, боготворят прямо!

Кирилл Шулика

Последние заявления Пескова об отравлении Навального не оставляют никаких сомнений, что повторяется история с "Боингом" и Скрипалями. Они будут на весь мир орать "а вы докажите!". При этом ведь совершенно очевидно, что для того, чтобы доказать надо проводить расследование, однако Песков говорит, что его не будет пока немцы не найдут вещество. Собственно, когда найдут, как со Скрипалями, может и расследовать будет нечего, окажется, что его делают в паре лабораторий России, а доступ к нему имеют только госструктуры. Но пока да, можно предполагать, что Навальный пил лекарства от Альцгеймера.

Но два примечательных момента у Пескова все-таки было.

Во-первых, они перестали, слава Богу, говорить про водку и диабет, о чем с четверга вещали портянки на весь Интернет. Ну то есть теперь придется выдавать им версию про Альцгеймера или Паркинсона, потому что именно эти заболевания лечат лекарствами с этим активным веществом. Можно еще сказать, что Навальный надышался дихлофосом.

Во-вторых, все-таки Европа отправила к Путину переговорщика, чтобы Навального отпустили на лечение в Германию. Речь о президенте Финляндии Саули Ниинисте.

Но повторю, Россия продолжает вести себя, как с "Боингом" и Скрипалями. Если они крякают, как утка, выглядит, как утка, значит, это утка. Только вместо испанского диспетчера будет Альцгеймер, а вместо летчика Волошин Паркинсон.

Ну или как с допингом... Когда признались, конечно, но тихо, чтобы никто не знал, а пропаганда продолжала орать, что весь мир боится русских спортсменов, поэтому их унижают и исключают из соревнований, а допинг пьют норвежцы и американцы, потому что у них женщина на мужиков похожи.

Так что они сами делают вероятность санкций ну очень высокой.

Отреагировали на заявление немецких врачей и в Госдуме - и тоже довольно-таки предсказуемым образом.

Виктория Ивлева

Я вот думаю, наш ингибитор устоит супротив ихних дементоров или нет?

Тут вот Комитет Госдумы по безопасности собирается изучить отравление Навального на предмет возможной иностранной провокации.

«Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — так заявил обезумевший спикер Володин.

Он выразил мнение, что на участие в инциденте иностранных государств указывают, в частности, заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Дык устоит наш или нет?

Александр Гольдфарб

Убийца Литвиненко Андрей Луговой и убийца Сулима Ямадаева (и вероятный организатор убийства Немцова) Адам Делимханов, оба - члены Комитета ГД по безопасности, будут "анализировать инцидент с Навальным".

Алексей Цветков

Пытаюсь отгадать загадку. Вот спикер Володин подозревает, что это НАТО отравило Навального, чтобы подорвать репутацию России. Рассмотрим варианты.

Первый: он действительно так думает, и он реально такой идиот, каким кажется. Сразу скажу, что исключить этот вариант не могу, хотя он мне не представляется наиболее вероятным.

Второй: его целевая аудитория - соратники в Думе, которых он считает еще большими идиотами, чем он сам. Вряд ли - любой из них на его месте повел бы себя так же, у них там негласное состязание.

Третий: его целевая аудитория - часть, может быть большинство электората, который он считает еще большими идиотами, чем думцы и он сам. Но это не так даже при самой скромной оценке интеллекта электората. Дураков хватает, но настолько отпетые - в меньшинстве, некоторые в Думе.

И, наконец, четвертый: он вообще ничего не думает, не затем избран. Это просто кукиш натовцам, сигнал, что нас не собьешь с курса. Ну и ритуальное свидетельство преданности Кремлю. Видимо этот вариант ближе всего к истине.

После всех несовместимых версий гибели малайзийского боинга в этом нет уже ничего удивительного. Но зачем каждый раз одни и те же очевидные глупости?

Все это, конечно, неглубоко и тривиально, но заслуживает сравнения с коммунистической эпохой. В ту пору теракты в прессе не отражались, а любые изобличения империалистических козней, даже самые нелепые, проходили как ритуалы умирающей религии, никому не приходило в голову их расшифровывать, отцы наши ели говно и нам завещали. Сегодня это ритуалы несуществующей религии, которую они тужатся, но не могут придумать. Когда казалось, что Сорокин угадывал уже для всех очевидное прошлое, на меня лично это большого впечатления не производило. Но оказалось, что все-таки будущее.

Методичка

Володин заподозрил Меркель и ЕС в отравлении Навального. При том, что в России пока не подтвердили, что это было криминальное отравление.



Песков заявил сегодня, что повода для уголовного расследования пока нет, так как вещество неизвестно. Но Володин уже догадался, что это было отравление, причем из Европы. Томск, как мы знаем, находится в центре Европы.



Год назад Володин искал иностранное вмешательство в выборы в Мосгордуму - месяцами показывал скрины из Twitter, меняя их смысл. Если Госдума будет с таким же профессионализмом искать руку Запада в отравлении Навального, то окажется, что Меркель травила Навального комментариями в YouTube.



Фиксация Госдумы на иностранных вмешательствах показывает, что кто-то ошибся дверью. Вместо МИД РФ пошел на Охотный ряд. Или не ошибся, а ждет момента, когда Лавров освободит свое место.

Александр Плющев

Интересное кино: для возбуждения уголовного дела повода пока нет, а для проверки зарубежного влияния - есть. Ну, открыли бы расследование и в его рамках проверяли все версии, вплоть до инопланетян и высших сил. А то как-то получается, вроде и не отравили, но может это иностранцы наш труба шатал. Жопа есть, а слова нет.

Иностранные правительства между тем выступили с оценкой происходящего, не оставляющей простора для двусмысленных трактовок. К срочному расследованию отравления призвали канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Госдепартамент США предупредил Россию, что в случае, если версия об отравлении подтвердится, страну ждут новые санкции.

Александр Коляндр

Давненько я таких формулировок не видел...

американская сторона акцентировала, что «в случае подтверждения версии о его (Навального) отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

МИД РФ в ответ опубликовал возмущенный комментарий:

Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь. Напомнили в этой связи, что полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки А.А.Навального в берлинскую клинику «Шарите». Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях.

При этом внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального. Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет.

В соцсетях, в свою очередь, задаются вопросом, как поступает российское руководство, когда травить оппозицию ему оказывается выгодно - и заодно напоминают, что расследование до сих пор не начато.

Николай Руденский

Ничего не скажешь, смышленые ребята (и девки) сидят в Департаменте информации и печати МИД РФ. Сразу просекли, что версия об умышленном отравлении Навального российскому руководству явно невыгодна.

Аббас Галлямов

Вот и МИД заявил, что отравление Навального невыгодно властям. Мне кажется, слишком активное использование этого аргумента - тем более на официальном уровне - непроизвольно подталкивает стороннего наблюдателя к мысли о том, что в тех случаях, когда им это выгодно, тогда они, конечно, травят.

Иван Давыдов

В твиттере, кстати, в процессе обсуждения сходного тезиса, родилась идея:

Нельзя ли попросить "Рашу тудей", газету "Известь и я" и прочие уважаемые издания опубликовать список людей, убить которых было бы выгодно российской власти.

Ну, просто, чтобы знать.

"Но, пожалуй, еще интереснее — тысячу раз повторенный аргумент в защиту власти, который зазвучал сразу после того, как появились первые новости о том, что Навального, вероятнее всего, отравили: «Кремлю это не выгодно!» Оно вроде бы и логично звучит, вот только за этим утверждением, проговоренным вслух, другое, которое стесняются почему-то озвучивать: вот если бы было Кремлю выгодно, тогда бы да, тогда бы, конечно, траванули. Без сбоев, сразу насмерть. Но сейчас момент не подходящий, так что держите при себе беспочвенные обвинения.

Никто не сказал: «Это не могла сделать российская власть, потому что у нас во власти — не преступники, не уголовники, политический террор для наших лидеров — недопустимый метод». Нет. «Это невыгодно»".

Александр Морозов

в 19.30 25 августа российский МИД резко обгавкал Запад за спекуляции об отравлении Навального: "В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва выступает за тщательное и объективное расследование инцидента, а беспочвенные обвинения недопустимы...".

Какое тщательное и объективное, когда по данным на этот час Следственный комитет еще не открыл дело и вообще не начал расследование?! (Вся официальная Москва молчит относительно расследования. Даже сам Владимир Владимирович еще не решил: расследовать или так бросить. Хорошо хоть российский МИД так смело выступает за расследование!).

Продолжают в Сети и рассуждать о том, чем отравление Навального может быть выгодно Кремлю.

Григорий Голосов

Чуть более серьезно, чем я писал об этом раньше, об аргументе «нам это невыгодно». Тут есть вопрос о приоритетах. Путин не особенно заботится о своей репутации в глазах запада. Он и сам не раз замечал, что ее ничто уже не испортит – и к этому тезису могу лишь добавить, что дело не во враждебности запада лично к Путину или к России вообще (для самого Путина это, конечно, одно и то же), а в предыдущих действиях самого Путина. Естественно, для товарища Си и других диктаторов, составляющих ныне базу внешнеполитической поддержки России (см. голосования в ООН), репутационного момента нет. Они сами кого хочешь отравят, а некоторые – вроде Асада – уже травили в масштабах, которые нам и не снились. В приоритете внутриполитическая повестка, в которую встроен Навальный. В будущем году предстоят думские выборы, и Кремль озабочен не столько тем, чтобы их выиграть («всенародное голосование» показало, как это делается), сколько тем, чтобы хотя бы какая-то часть граждан России приняла этот выигрыш за чистую монету. Чтобы не выглядело, как в Белоруссии. В этой предстоящей истории роль Навального – ключевая, и она только возросла бы по мере приближения 2024 года. Так что, убирать его было невыгодно? Подумайте дважды.

Глеб Павловский

Даже если у отравителей не было цели убить Алексея Навального, он вполне мог умереть. Может быть, хотели его запугать, но фактически это было покушением на жизнь. Теперь оно станет частью нашего политического сознания.

Мы в центре событий, каждое из которых гарантирует большие политические последствия и, собственно говоря, их генерирует. Теперь они собрались вместе. Их, как минимум, пять. Такая дьявольская пентаграмма, которую совершенно невозможно было предвидеть в начале этого года.

Это - фактически разрушение Конституции и плебисцит по обнулению сроков президента, который привёл к тому, что президент перестал быть институтом и превратился в надмирную величину, к которой якобы восходит всё в стране. Это, конечно, - пандемия, которая опрокинула представление людей как о том, что может быть повседневностью и о том, на что имеет право власть, которая взялась регулировать повседневную жизнь, чего никогда не делала прежде. Это – события в Беларуси, которые уничтожили прежнюю возможность стабильности на постсоветском пространстве. Больше её не будет. Это – отравление Навального, которое резко повышает цену участия в политике. Одно дело, когда тебя ждут всякого рода препятствия, отстранение от возможности участия в выборах, а другое дело, когда ты можешь быть отравлен неизвестно кем и неизвестно за что.

Ну и, наконец – это приближающиеся выборы в Америке, с почти уже неизбежным концом президентства Трампа и, одновременно, с почти неизбежными его судорогами при нежелании уходить с поста.

Для России как империи, авторитарной, персонократической, но, несомненно, глобальной империи, поскольку она действует, опираясь на глобальные возможности, прежде всего, в Евразии, а также в остальных местах на финансовых и сырьевых рынках, всё это переворачивает status quo. Россия входит в другую эпоху. Совершенно другую эпоху.

С одной стороны, власть получает невероятно широкие возможности игры по всем этим названным направлениям, а наша власть – игрок, и игрок азартный. Играя, она уверена, что реализуется таким образом. Помешать ей играть не может никто в мире – это очень важно. Но она – плохой игрок, потому что она принимает рискованность игры за её результативность. Это опасное свойство. Теперь у неё под рукой появился мелкий, но очень активный Лукашенко, которого революционные события внутри страны выбили из прежнего стабильного места, и он сам пытается войти в игру. Помешать ему в этом довольно трудно. Он уже это довольно успешно делает. Беларусь будет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса. Об этом заявил Путин. Россия не будет первой, первая Беларусь.

Отравление Навального, сам факт его осознание формирует уже окончательно представление о предыдущем ряде отравлений, восходящим примерно к тем же уровням власти, что и это отравление. Сразу появляется по меньшей мере десяток отравлений, которые раньше рассматривались отдельно. Теперь они будут рассматриваться в ряду. Помешать этому тоже невозможно – люди склонны обобщать. В то же время понятно по разнообразию средств, методов отравления, оперативных схем, что они восходят к разным инициаторам. В каком-то смысле ситуация выглядит ещё страшнее: это означает, что на уровне Кремля, так же, как мы говорили о «башнях», существуют и какие-то центры разработки и применения ядов, которые конкурируют между собой, но занимаются примерно одним и тем же – тайными убийствами. Удачными или не удачными. Это – потрясающая новость. С точки зрения европейского сознания она ужасна, но Европа не может на это реально повлиять. Но теперь это представление войдёт в официальный европейский взгляд на Россию – здесь убивают. Руководство России практикует тайные убийства в широких масштабах.

Возможно, не было цели убить Навального, но он вполне мог умереть. Может быть, кто-то хотел его запугать, но фактически это было покушением на жизнь.

Теперь это становится частью нашего политического сознания. Решая выходить в политику хотя бы на местные выборы, человек должен взвешивать, готов ли он рисковать тем, что станет жертвой тайных убийц. Не всякий готов. Тем более, что у врачей нет уверенности в том, что Алексею удастся полностью восстановиться после отравления.

Все эти факторы превращают нас в новый полигон экстремальных обстоятельств.

Россия и раньше была полигоном испытания необычных практик, а сегодня она становится полигоном испытания человеческих свойств на излом. Она уже была в этом состоянии, но мы думали, что оно - позади.

Каждое из этих пяти направлений для власти выглядит как игровой стол в казино, игровая площадка. Власть наша устроена так, что считает, что игра, даже неудачная в данный момент, обязательно принесёт выигрыш, который заранее невозможно осознать. Поэтому она просто азартно играет. Разумеется, однажды её ждёт катастрофический проигрыш. Но это же неизвестно, когда будет.

Но за эти полгода у людей в Кремле создалось ощущение, что их возможности резко расширились. Они могут играть на каждом из этих пяти столов. Это не одна и та же группа, не одна и та же сила. Это разные аппараты разных ведомств, которые могут конкурировать между собой. Даже в травлениях мы видим настолько разные приёмы, что, скорее всего, речь идёт о разных токсикологических центрах. Мы понимаем, что это нелегальные центры. Легально это делать нельзя.

Конечно же в Европе и в США после ухода Трампа это будет вызывать отвращение, помогая выстраивать «санитарный кордон». Россия будет выглядеть как Чужой. Как опасное существо, с которым лучше не иметь дел вообще, от которого надо загораживаться даже в большей степени чем от СССР, потому что Советский Союз имел идеологию, которая восходит к той же традиции, что и западная – к традиции просвещения. А нынешняя российская традиция не понятно куда восходит. Она даже не христианская. Это какая-то языческая мутация, смесь из разных концепций, фобий и комплексов, которые чувствуют себя при этом свободно.

Поэтому вряд ли можно ждать от западного мира каких-то конкретных сильных действий по отношению к России сегодня. Но следует ждать дальнейшей изоляции России в качестве какого-то ненормального геополитического организма.

Отношение к России нельзя даже сравнивать с отношением к Северной Корее. Северная Корея является хорошо понятным реликтом холодной войны. На самом деле – слабым, маленьким, находящимся в зависимости от Китая. Это значительно меньшая проблема. У Северной Кореи существует ядерное оружие, но его можно применить один раз. Она опасна только для Южной Кореи. РФ по своему ядерному потенциалу способна уничтожить жизнь на всей планете.

Пару дней назад в газета «Московский Комсомолец» опубликовала материал, основанный на рассказе источника из силовых структур о том, что в Томске за Навальным следили круглосуточно. Я не знаю, какая инстанция внутри спецслужб это конкретно сделала. Понятно, что основная задача была показать, что за Алексеем следят как заботливая мама, всячески стараясь оградить его от опасностей, а второе – показать, что он полностью «под колпаком». Но основная цель публикации – попытка заранее защититься от обвинений в том, что они же и организовали отравление и показать, что их мейнстрим разработки является в целом вегетарианским, они заняты безопасностью Навального также, как заняты безопасностью государства.

Полагаю, что будет громкая имитация расследования. Одновременно с ней будет пропагандистский шум по поводу того, что сами немцы отравили Алексея. Это вряд ли станет официальной позицией. Как только появятся официальные данные от врачей, будет и расследование. И может быть оно на первых порах будет громким, как первая стадия расследования убийства Немцова. Но заранее понятно, что это расследование никуда не приведёт.

Пропагандистские блоги и СМИ тем временем тоже заняты привычным для себя делом - генерированием версий, не имеющих опоры в реальности.

Константин Калачев

Кто-нибудь из «коллег» уже прокомментировал, что Навальный самоотравился ради политического убежища и чтобы уголовное наказание в России избежать? Извините, пропустил.

Александр Морозов

Федеральное агентство новостей (ФАН): "Крымский политолог Владислав Ганжара обратил внимание, что блогеру очень быстро помогли покинуть Россию. Не исключено, что тема с «отравлением» могла быть этапом спецоперации по побегу Навального на Запад, пишет Nation news".

(*бывают "крымские политологи". интересно!).

Наталья Геворкян

Начинаю коллекционировать пропагандистские версии отравления Навального:

1. Блогер отравился

2. Блогера отравил Запад

3. Все это подстроено, чтобы блогер бежал из страны.

Дабл Ять

Пополняем словарик юного пропагандиста. К хлопкам, подтоплениям и задымлениям на фоне отрицательного роста добавляется «ухудшение здоровья».

Примеры:

«Виновные в ухудшении здоровья Немцова до сих пор не названы»

«Резкое ухудшение здоровья Чаушеску связывают с огнестрельными ранениями»

Лео Каганов

Решил не читать больше френдленту, перечитал Евангелие. И знаете, возникают вопросы. Могло ли такое быть, что Иисус распял себя сам ради пиара? Было ли это вообще распятие, может он сам полез на столб и напоролся на гвозди? Что если Иисуса распяли свои же апостолы, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иудейской автономной области? Неспроста же они сразу принялись делать из него мученика. Вообще распятие Иисуса сильно смахивает на иностранную провокацию римофобов, стран-союзников бывшего Карфагена - против Рима, против великого Тиберия Цезаря Августа, провозглашенного императором восемь раз, и его наместника Понтия Пилата. В любом случае римскому оккупационному правительству Древней Иудеи распять Иисуса было невыгодно. Кому он вообще интересен, его проповеди слушали двенадцать человек на всю страну. Да если бы его хотели распять - давно бы уже распяли. Скорее Иешуа сам был проект римской власти. Думаю, правды мы никогда не узнаем. Удивляет другое: почему до сих пор никто не сказал спасибо тем римским легионерам, которые почти двое суток работали, не отходя от него ни на шаг, пока начальство наконец разрешило выдать тело друзьям и родственникам, и богатый Иосиф из Аримафеи оплатил перевозку?