Джонсон: Лондон поддержит расследование по Навальному

Великобритания поддержит независимое расследование обстоятельств предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, заявил в среду британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Необходимо полное и прозрачное расследование того, что произошло. Виновные должны понести ответственность, и Великобритания присоединится к международным усилиям, направленным на осуществление правосудия", – подчеркнул Джонсон.

Как отмечает в связи с его словами France-Presse, ситуация вряд ли будет способствовать улучшению связей между Лондоном и Москвой. Отношения остаются напряженными после двух покушений с использованием отравляющих веществ на британской территории. Лондон напрямую обвинил Кремль в причастности к гибели в 2006 году в Лондоне от радиоактивного полония бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, а также к покушению в Солсбери два года назад на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию – с применением нервно-паралитического вещества "Новичок".

Кроме того, в июле британские власти обвинили связанных с Россией лиц в попытках вмешательства в выборы в Великобритании. Москва все эти обвинения категорически отвергла.

Ранее за независимое расследование возможного отравления Навального высказались, в частности, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и руководители ФРГ. "Принимая во внимание выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, от властей сейчас срочно требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей – и сделать это максимально прозрачно", – подчеркивалось в заявлении канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса.

Вопрос в ходе своего визита в российскую столицу поднял замгоссекретаря США Стивен Биган. МИД России назвал оскорбительными "голословные" обвинения в отравлении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии 26 августа сказал, что причин для ухудшения отношений России с западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным нет. "Конечно, нам бы этого не хотелось", – заявил Песков, отвечая на вопрос "Ъ FM". По его словам, Кремль против "приклеивания ярлыков" по ситуации с Навальным до окончательного подтверждения причин болезни. "Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества?" – добавил пресс-секретарь.