Издатель "Батеньки"обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о наркотиках

Сооснователь интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия МВД России и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал "Героин — собственность модели". Они посчитали его пропагандой употребления наркотиков. Об этом РБК сообщил руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев, который готовил жалобу в ЕСПЧ.

Из неё следует, что блокировка материала нарушает статью 10 Европейской конвенции о свободе слова, мысли и религии. Авторы жалобы считают, что в блокировке текста не было острой общественной необходимости, поскольку российские власти и суд не указали, какой ущерб она помогла предотвратить. Кроме того, по мнению Яроша, власти вышли за рамки законодательства в части ограничения распространения информации о наркотиках, а в части создания положительного медийного образа наркопотребления закон противоречив и неясен. Заявитель и его юристы приводят в пример случаи, когда под этот запрет подпадали публикации о зарубежной практике регулирования употребления наркотиков или о легализации тех или иных субстанций



В опубликованном интернет-изданием "Батенька, да вы трансформер" в декабре 2018 года материале говорилось о девушке Тэо Логос (по паспорту — Анна Глазова), которая уже около десяти лет регулярно употребляет героин. Она рассказывала, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорила она в статье.

Публикация вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, часть читателей, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков. Полиция нашла в тексте пропаганду наркотиков, Роскомнадзор ограничил доступ к тексту.

Ярош обжаловал блокировку, настаивая, что в статье не содержится призывов к употреблению запрещенных веществ, а просто рассказывается личная история. Но Таганский районный суд и Мосгорсуд встали на сторону полиции.