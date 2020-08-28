ЕС введёт санкции против окружения Лукашенко, самого его в списке нет

Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу достигли принципиальной договорённости о введении санкций против ряда высокопоставленных чиновников из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в пятницу после очередного совещания глав МИД.

Санкции будут введены против лиц, которых подозревают в фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и жестоком подавлении акций протеста.

Сейчас в предварительном списке около 20 человек, Боррель не исключил, что он будет увеличен. Имена он не назвал. Официально о санкциях пока не объявлено.

Против самого Лукашенко санкции пока введены не будут. Как пишет Deutsche Welle, представители ряда стран, в частности стран Балтии, не согласны с этим решением. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал решение стран ЕС по санкциям "слишком символическим" и "недостаточным". Глава МИД Германии Хайко Маас сказал, что список будет увеличиваться, чтобы, по его словам, усилить давление на Лукашенко. Министры ряда европейских стран выразили уверенность, что, если ситуация в Белоруссии не улучшится, сам президент в конце концов попадёт в список.

Евросоюз также призвал официальный Минск освободить политзаключённых и всех задержанных участников акций протеста. Накануне только в Минске были задержаны более 260 человек, в том числе журналистов. В их числе – 6 журналистов Белорусской службы Радио Свобода и телеканала "Настоящее Время".

ЕС также призвал власти Белоруссии принять посредничество ОБСЕ и начать переговоры с представителями гражданского общества.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в пятницу предостерегла Россию от силового вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Говоря о сделанном накануне заявлении российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа сотрудников российских правоохранительных органов на случай обострения ситуации в Белоруссии, она выразила надежду, что эти силы не будут задействованы.

Лукашенко в пятницу пригрозил Литве переориентировать торговые потоки с литовских портов на другие – в ответ на заявления литовских властей о возможном введении санкций против Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда было объявлено о победе Лукашенко на президентских выборах. Участники акций протеста, на которые выходят десятки тысяч людей, считают выборы сфальсифицированными. Лукашенко заявляет об угрозе со стороны стран Запада, ряд которых, по его мнению, направляют протестующих.