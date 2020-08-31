Минздрав зарегистрировал в России "Фризиум"

Минздрав России выдал французской фармацевтической компании Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат "Фризиум", пишут отраслевые издания Vademecum и "Фармацевтический вестник". Минздрав разрешил применение "Фризиума" в качестве дополнительной терапии при эпилепсии и симптоматической терапии состояний напряжения, возбуждения и тревоги. Применение лекарства разрешено детям, начиная с 3 лет.

Sanofi подала документы на регистрацию препарата 30 сентября 2019 года. Минздрав планировал завершить регистрацию к марту 2020 года. В октябре 2019 года в Россию поставили первую партию "Фризиума", рассказывала директор московского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.