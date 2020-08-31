Минздрав зарегистрировал в России "Фризиум"

Минздрав России выдал французской фармацевтической компании Sanofi регистрационное удостоверение на противосудорожный препарат "Фризиум", пишут отраслевые издания Vademecum и "Фармацевтический вестник". Минздрав разрешил применение "Фризиума" в качестве дополнительной терапии при эпилепсии и симптоматической терапии состояний напряжения, возбуждения и тревоги. Применение лекарства разрешено детям, начиная с 3 лет.
Sanofi подала документы на регистрацию препарата 30 сентября 2019 года. Минздрав планировал завершить регистрацию к марту 2020 года. В октябре 2019 года в Россию поставили первую партию "Фризиума", рассказывала директор московского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.
- В начале сентября 2019 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова отчиталась о закупке около 10 тысяч упаковок "Фризиума", а также заявила, что он будет зарегистрирован в "максимально короткие сроки".
- В России дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями, не могут получать некоторые лекарства, так как они не зарегистрированы в стране, а их оборот запрещён. Из-за этого под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы не зарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры.
- Матери больных эпилепсией детей обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России препаратами.
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