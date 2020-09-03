“Новичок – это Путин”

Доброе утро!

Врачи берлинской клиники “Шарите”, где лежит в медикаментозной коме Алексей Навальный, говорят об ослаблении симптомов ингибирования холинэстеразы, однако прогнозируют долгую болезнь и не исключают долгосрочных последствий отравления. Яд установлен:

Правительство Германии объявило, ссылаясь на однозначное заключение лаборатории Бундесвера, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы “Новичок”. Запад ждет от России объяснений и обсуждает совместную реакцию на использование запрещенного химического оружия.

В минском офисе компании PandaDoc, глава которой обещал помощь белорусским силовикам, увольняющимся из органов, прошел обыск, четверо сотрудников задержаны. Глава российского МИД настаивает, что “беспорядки” в Беларуси организуют “двести натренированных украинских экстремистов”.

В Казани задержан юрист ФБК Владлен Лось. Его собираются депортировать в Беларусь.

Бывший деловой партнер Серея Фургала заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания против Фургала. Следствие по делу продлили на пять месяцев.

Акт государственного терроризма

Специалисты лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы боевого химического отравляющего вещества группы “Новичок”. Об этом сообщается в специальном заявлении правительства Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, направленного “против фундаментальных ценностей и основных прав, которые мы отстаиваем”. Посла России в ФРГ проинформировали о выводах специалистов Бундесвера. От Москвы ждут “серьезных ответов” о случившемся, в ЕС и НАТО обсуждают совместную реакцию. Прогнозы о том, какой она может быть, собраны тут.

Премьер Великобритании называл покушение на жизнь Навального “возмутительным” и обещал обеспечить “торжество правосудия”; Франция охарактеризовала отравление как “шокирующее и безответственное”; США глубоко обеспокоены и думают, как бы лишить финансирования организаторов преступления (но лично Трамп молчит, потому что его интересует только переизбрание); МИД Украины призывает ввести санкции против России в связи с “бесчеловечной расправой”.

Российский МИД назвал заявление властей Германии "мегафонной дипломатией", а сообщения об отравлении Алексея Навального “Новичком” – "лишенными фактуры". Позже пресс-секретарь Путина Песков сказал, что до вывоза Навального в Берлин в его анализах никаких следов отравляющих веществ обнаружено не было”.

Трое из создателей “Новичка”, готовых публично комментировать случаи применения их детища, разошлись во мнениях точно так же, как и после отравления Скрипалей: один считает обвинения правительства Германии поклепом, двое других согласны, что Навального могли отравить “Новичком” – только в данном случае не в жидкой, а в твердой форме.

Здесь эксперт по химоружию Марк-Михаэль Блум объясняет, как именно химики устанавливают отравляющее вещество; тут токсиколог Исмаил Эфендиев понятно рассказывает, как действуют вещества типа “Новичок”; вот мнения врачей о прогнозах лечения. Русская служба “Би-би-си” восстановила подробную хронику событий с момента, когда Навальный в добром здравии приехал в аэропорт Томска, до того момента, когда его на грани жизни и смерти увезли на скорой в омскую больницу. В самолете ему помогала некая медсестра, имени которой никто не знает.

Глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков прямо заявляет, что “Новичок – это Путин”, и призывает лидеров западных стран “больше никогда не подавать руки Владимиру Путину”. “В конце концов, это просто небезопасно”, – добавляет он. Директор ФБК Иван Жданов квалифицирует отравление Навального как “акт государственного терроризма”.

Политолог Аббас Галлямов считает, что причина покушения на жизнь Навального – успех “умного голосования”, стратегии, способной превратить российские выборы в настоящие и вырвать у Кремля контроль над законодательными органами как в регионах, так и на федеральном уровне. Хотя стратегия работает и без Навального – вот разговор с оппозиционным новосибирским кандидатом Даниилом Маркеловым, которого в спешном порядке сняли с местных выборов.

“Украинские экстремисты науськивают”

Сегодня в Беларусь едет российский премьер Мишустин; в среду после встречи с главой белорусского МИДа в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в происходящем в Беларуси… Украину: “Порядка двухсот экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы", – сказал Лавров. По белорусскому телевидению, которое после увольнения белорусских журналистов стало своего рода филиалом RT, теперь говорят то же самое. Актеров в Купаловском театре заменить пока некем, в штате осталось 15 человек, до конца ноября спектаклей не будет.

МВД Беларуси подсчитало задержанных 1 сентября студентов и журналистов и насчитало 128 человек. Идут суды; журналистам, работавшим на акции, вменяют “нарушение порядка проведения массовых мероприятий”, за день их осудить не успели и отправили ночевать в изолятор на улице Окрестина. При этом личную помощницу Виктора Бабарико, задержанную 1 июля, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Следственный комитет Беларуси объяснил смерть 52-летнего минчанина, пропавшего во время протестов, острым алкогольным отравлением. Коллеги умершего, которые подали заявление о его пропаже, 20 дней не получали о нем никаких сведений. Член президиума Координационного совета оппозиции юрист Максим Знак говорит, что школы и детские сады предупреждают родителей, что в случае их участия в протестах, образовательные учреждения признают их семьи неблагополучными (конкретно, ведущими “аморальный образ жизни”), после чего последует изъятие детей.

В минском офисе IT-компании PandaDoc прошел обыск, четверо сотрудников задержаны. Ранее основатель компании Микита Микадо предлагал помощь силовикам, уволившимся из органов. Вот разговор с ним.

Бывший министр культуры Беларуси и член исполкома КС оппозиции Павел Латушко уехал из Беларуси в Польшу для встреч с польскими политиками, оттуда он поедет в Вильнюс, после чего собирается вернуться в Минск – вопрос только, впустят ли. Вот два разговора с главой белорусской католической церкви архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, которого не впустили: один об обстоятельствах разворота на границе, другой – по душам. Литва приняла план поддержки граждан Беларуси: упростит въезд белорусам и поможет жертвам репрессий.

Пламенное обращение звезд белорусского спорта к коллегам с призывом проявить гражданскую сознательность смотрите тут.

Российские будни

Депортируют теперь не только из Беларуси, но и в нее: в Казани – после нападения неизвестных на квадроциклах и изъятия всей техники у съемочной группы ФБК – задержан юрист ФБК Владлен Лось. Он гражданин Беларуси, и его собираются депортировать на родину, суд состоится в пятницу.

Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве в 2004 году бизнесмена Евгения Зори. Фургал вину не признает, но ранее стало известно, что его бывший партнер по бизнесу Николай Мистрюков вину признал, заключил сделку со следствием и дал показания против Фургала. Следствие продлили на пять месяцев. Исполняющий обязанности хабаровского губернатора Михаил Дегтярев уволил замначальника управления лесами за высказывание в поддержку Фургала.

Журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, суд продлил арест до 7 декабря, несмотря на поручительства 140 человек.

Бывшим полицейским из дела журналиста Ивана Голунова ужесточили обвинения.

В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве столетнего ветерана войны – это бывшие сотрудники ФСИН.

В Кемеровской области суд дал по четыре года колонии двум Свидетелям Иеговы; один из них – инвалид второй группы.

Вот любопытный разговор с создателем “Красной кнопки” Александром Литеевым об обстоятельствах его бегства в Эстонию.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19, объявленный в России утром в среду, опять подрос – до 4 952, всего заболевших с начала эпидемии больше миллиона. Число жертв эпидемии составляло на утро среды 17 427 человек (+115 за сутки), за день в Москве скончались еще 13 человек.

Коронавирусом заразился бывший премьер Италии Сильвио Берлускони (ему скоро исполнится 84 года); бывший премьер Украины Юлия Тимошенко поправляется.

В Париже – в условиях масочного режима – начался суд над организаторами нападения на редакцию “Шарли Эбдо” в январе 2015 года. Вот как это выглядит.

Шесть ссылок

Советская литература. Разговор с дочерью Александра Твардовского Валентиной о деятельности ее отца во главе “Нового мира”. Или эссе Константина Львова о Евгении Замятине – к выходу биографии Замятина в петербургском издательстве Academic Studies Press.

Разговор с дочерью Александра Твардовского Валентиной о деятельности ее отца во главе “Нового мира”. Или эссе Константина Львова о Евгении Замятине – к выходу биографии Замятина в петербургском издательстве Academic Studies Press. Разговоры с творцами. Беседа с писателем Дмитрием Гаричевым к выходу его повести “Мальчики” в изд-ве Яромира Хладика. Или интервью с австралийским режиссером-документалистом Хубертом Саупером – в феврале его фильм “Эпицентр”, рассказывающий историю Кубы последних ста лет, выиграл гран-при “Сандэнса”.

Беседа с писателем Дмитрием Гаричевым к выходу его повести “Мальчики” в изд-ве Яромира Хладика. Или интервью с австралийским режиссером-документалистом Хубертом Саупером – в феврале его фильм “Эпицентр”, рассказывающий историю Кубы последних ста лет, выиграл гран-при “Сандэнса”. Социология. Социолог Ольга Бердникова описывает быт современных мигрантов –номадов, в ее терминологии. Или рассуждения ученых, активистов и художников о запрете на обсуждение темы самоубийства в нынешней России.

Социолог Ольга Бердникова описывает быт современных мигрантов –номадов, в ее терминологии. Или рассуждения ученых, активистов и художников о запрете на обсуждение темы самоубийства в нынешней России. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок