Гибельный восторг. Ефим Фиштейн – об американской осени тревог

Трудно понять тех, кто, удачно выпав из совка, приветствует строительство такого же совка в одной отдельно взятой Америке. Они способны привести тысячу доводов, почему так дальше жить невозможно. Они не верят в античную мудрость: "Не навреди!". Их извиняет только то, что они эксперты – то есть специалисты, которые могут объяснить все то, чего не могут понять. Есть такое странное чувство, подвигающее на безумства. Помните у Высоцкого: "Чую с гибельным восторгом – пропадаю, пропадаю..."

Испытывать гибельный восторг по поводу не личных трагедий, а глобальных катаклизмов, конечно, не запрещено, но это не самая умная из возможных реакций. Даже энтузиасты общественных перемен, происходящих сейчас в США, согласятся, полагаю, с тем, что результаты тамошних борений будут иметь весьма судьбоносное значение для всего мира. На этом всеобщее согласие заканчивается, ибо каждый надеется на разные исходы противостояния. Два с лишним года тому назад на этом же месте я высказал безответственное предположение о том, что схлестнувшиеся в Штатах тенденции могут, если их не притупить, привести к братоубийственной войне, позднее в учебниках обычно именуемой гражданской. Многие из читателей посмеялись над моими измышлизмами, отметив, что они их позабавили, не более того.

Некоторые, может, ещё дохохатывают, однако большинство, полагаю, давно забыло об этом предупреждении, перейдя к злобе дня. Но статья была не из жанра страшилок, а сугубо аналитическая, и так получилось, что злоба дня вернула её заключения в обиход и банализировала их, сделав общим местом. Оказалось, что ощущение предстоящей резни стало самым расхожим, и спорить тут не о чем. Тех тенденций никто не притупил, скорее наоборот.

Если кто-то думает, что 3 ноября картина окончательно прояснится, по итогам президентских выборов Америка успокоится и мир вздохнет с облегчением, быстро оправляясь от ночного кошмара, то ему лучше поскорее забыть об этом. Борьба перейдет в острую фазу, в мордобой и поножовщину, совсем не исключено, что с применением огнестрельного оружия. Самое время понять, что вся эта выборная бухгалтерская цифирь относится к разряду фактов, а мы не зря уже какое-то время живем в постфактическую эпоху. Тут не факты борются с другими, прямо противоположными фактами, тут идет титаническая борьба прогресса с ретроградством и обскурантизмом, исторической правды с не менее исторической ложью.

Выборы – вообще пережиток мелкобуржуазного прошлого, они не имеют даже ориентировочного значения. Они могут затормозить процесс, но не могут остановить его. И если вы стоите на позициях прогрессивного будущего, никакие выборы не могут сбить вас с панталыку. Завтрашний день непременно наступит и вытеснит день сегодняшний. Там, где заговорила безъязыкая улица и слово имеет товарищ маузер, итоги всенародного голосования легко теряют свое значение и политический вес. Любое законное правительство становится временным.

Одним словом, результаты ноябрьских президентских выборов ни в коем случае не будут признаны проигравшей стороной, а может быть, и сами выборы станут последними в своём роде. Уже проработаны сценарии того, что последует. Если в 2000 году пересчёт голосов в штате Флорида длился почти полтора месяца и был прерван по настоянию Верховного суда, то на этот раз будут опротестованы результаты в десятках штатов. Под сомнение будут поставлены не только итоги президентских, но и парламентских, и губернаторских выборов. Если снова в дело вмешаются верховные судьи, у проигравших останенется дурное послевкусие – опять у нас украли победу!

Допустим, дрязги затянутся до января, тогда не сможет собраться коллегия выборщиков, чтобы назвать победителя. А если его не назовут, то у нынешнего президента в январе автоматически истекает мандат. В отсутствие президента инаугурации быть не может, и полномочия верховного главнокомандующего переходят к ярой противнице Дональда Трампа Нэнси Пелоси, главе Палаты представителей. Впрочем, и это маловероятно, так как и нового состава Конгресса не будет. Между тем в стране воцаряется хаос, биржа ложится на дно, прихватив с собой доллар, оба лагеря стягивают силы к столице, но в Вашингтоне гораздо больше расово прогрессивных и вообще сторонников Демократической партии. Отстоять Белый Дом представляется непростым делом.

Не менее тревожным представляется и противоположный вариант – победа Джо Байдена. И трамповская рать вряд ли согласится сдать позиции без боя. Тогда в силу вступает печальный вывод статьи двухлетней давности, прогнозирующий вооруженную конфронтацию. У демократов, надо признать, заготовлены стандартные объяснения вероятных неудач. "Вероятных" слабое слово, правильнее было бы говорить о неудачах закономерных. Их главная причина по методичке прогрессистов – яростное сопротивление трампистов. Это сопротивление придется долго и больно ломать, но на этапе разрушения явных успехов будет больше, чем срывов. Такая последовательность задана уже в гимне трудящихся: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем... "

Ломать, как известно, не строить. На этапе строительства, конечно, возникнут сложности – из-за происков врагов. Но в загашнике есть много классических парадоксов, хорошо зарекомендовавших себя в прошлом – например, энгельсовское "отмирание государства путем его непрерывного усиления". Или сталинское "по мере исчезновения классов классовая борьба будет только усиливаться".

Новый принцип разделения труда на днях озвучил сам демократический кандидат в президенты. Он готов признать свои заслуги в деле поддержки мирных демонстраций за устранение расовой дискриминации и против полицейского произвола. Но в случаях, когда мирная демонстрация перестает быть мирной и вырождается в чистое мародерство и бандитизм, она становится родовой виной Трампа. Как и вообще любое насилие, которое, как выясняется, придумал и навязал обществу нынешний президент.

Проще всего обстоит дело с "институциональным расизмом" – может быть, по той причине, что мало кто вообще понимает, что это такое. Байден понимает, поэтому дал свое честное слово, что искоренит это явление в первые же 100 дней своего правления. Остается поражаться, почему этот идейный борец со злом, который в политике с младых ногтей и до седых волос, причем на высших этажах исполнительной и законодательной власти, до сих пор не сделал этого, хотя времени и места у него было предостаточно. Скорее всего, не доходили руки, занятые "перезагрузкой" отношений с Россией.

Американские демократы, несомненно, предчувствуют приход зимы своих тревог. На этот случай самыми проницательными из них придумана по-настоящему оригинальная панацея – полная замена оценочных параметров на противоположные. Положительным по той же методичке велено считать то, что еще вчера воспринималось как отрицательное. К примеру, если проявления упадка выдавать за ростки прогресса, хозяйственную разруху - за цель экономических дерзаний, то трудно будет оспорить несомненный успех нового взнляда на вещи. Такой изобретательный подход продемонстрирорвал демократический мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Спрошенный журналистом, что он думает о бегстве капиталов и богатых предпринимателей из города, мэр не растерялся: "Мы воспринимаем это, как несомненный успех новой политики. Богатство и процетание города и его жителей больше не является для нас приоритетным показателем. Не к богатству стремимся мы, а к равенству в его перераспределении. Наша цель – достижение экономической, социальной и экологической справедливости для всех".

Поскольку равенство и справедлливость являются параметрами перцепционными, зависящими от личного восприятия и плохо поддающимися точным замерам, новый подход надежно выводит нас из рабской сферы фактического в мир постфактический и постправдивый. Кому же еще оценивать успехи, достигнутые на пути достижения справедливости, как не самому мэру? Не я придумал: "Суха теория, мой друг, но вечно зеленеет жизни древо". Американская реальность так сложна и многовекторна, что как бы не вышло наоборот. Правда, особенность любителей больших потрясений такова, что их не схватишь за руку, они выскальзывают. У них уже сегодня полный ворох объяснений, почему неверный прогноз есть лучшее доказательство их правоты.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель и комментатор

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