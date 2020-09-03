Опубликован фильм, который снял Навальный перед отравлением

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм "Томск в плену у депутатской мафии", который Алексей Навальный снимал перед тем, как его отравили.

Расследование от лица Навального посвящено коррупции среди томских депутатов от "Единой России". По планам главы ФБК, фильм должен был помочь местным жителям проголосовать против представителей правящей партии на ближайших выборах 13 сентября.

Согласно расследованию, томским депутатам от "Единой России" принадлежат почти все ключевые компании, отвечающие в городе за ЖКХ. Так за водоснабжение отвечает ООО "Томскводоканал", который формально принадлежит сестре заместителя председателя гордумы и главы фракции "Единая Россия" Кирилла Новожилова. При этом оплата за услуги ""Томскводоканала" проходит через "Томский расчётный центр", принадлежащий Новожилову напрямую.

В расследовании Навальный отдельно отмечает, что за последние пять лет тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза.

Также по данным расследования, крупнейшей управляющей компанией ЖКХ Томска под названием "Жилище" владеет жена депутата от "Единой России" Сергея Панасюка, а его "секретным партнёром" по бизнесу является сын бывшего генпрокурора России Артём Чайка. По утверждению Навального, доля в фирме оформлена на тетю его жены, Марины Чайки.

Наконец, по данным ФБК, за электроснабжение в городе отвечает компания "Горсети", которую контролируют лидер регионального отделения "Единой России" Владимир Резников и его сын Максим, также депутат "Единой России" и председатель комитета городского хозяйства.

В расследовании также показана элитная недвижимость, которая, как утверждается, принадлежит владельцам и руководителям томских коммунальных предприятий.