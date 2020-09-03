Опубликован фильм, который снял Навальный перед отравлением

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм "Томск в плену у депутатской мафии", который Алексей Навальный снимал перед тем, как его отравили.
Расследование от лица Навального посвящено коррупции среди томских депутатов от "Единой России". По планам главы ФБК, фильм должен был помочь местным жителям проголосовать против представителей правящей партии на ближайших выборах 13 сентября.
Согласно расследованию, томским депутатам от "Единой России" принадлежат почти все ключевые компании, отвечающие в городе за ЖКХ. Так за водоснабжение отвечает ООО "Томскводоканал", который формально принадлежит сестре заместителя председателя гордумы и главы фракции "Единая Россия" Кирилла Новожилова. При этом оплата за услуги ""Томскводоканала" проходит через "Томский расчётный центр", принадлежащий Новожилову напрямую.
В расследовании Навальный отдельно отмечает, что за последние пять лет тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза.
Также по данным расследования, крупнейшей управляющей компанией ЖКХ Томска под названием "Жилище" владеет жена депутата от "Единой России" Сергея Панасюка, а его "секретным партнёром" по бизнесу является сын бывшего генпрокурора России Артём Чайка. По утверждению Навального, доля в фирме оформлена на тетю его жены, Марины Чайки.
Наконец, по данным ФБК, за электроснабжение в городе отвечает компания "Горсети", которую контролируют лидер регионального отделения "Единой России" Владимир Резников и его сын Максим, также депутат "Единой России" и председатель комитета городского хозяйства.
В расследовании также показана элитная недвижимость, которая, как утверждается, принадлежит владельцам и руководителям томских коммунальных предприятий.
- Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован без сознания в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите", где он до сих пор находится в коме и на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
- В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
- Власти Германии заявили о возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального, которое Ангела Меркель назвала "покушением". О мерах против виновников отравления заявили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Последний обвинил Россию в неоднократном использовании нервно-паралитического вещества "Новичок". Кремль все обвинения отвергает, заявляя об "очередной спланированной акции против России".
- В среду немецкие врачи сообщили, что "состояние Навального по-прежнему тяжёлое" и что "течение болезни может оказаться более длительным, чем ожидалось ранее". Медики подчеркнули, что "нельзя исключать долгосрочных последствий тяжёлого отравления".
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