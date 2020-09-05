Бесправие учителя. Разговор с преподавателем и директором школы

Молодая преподавательница английского языка средней школы №91 Ижевска Анастасия Бунтова в прошлом году пыталась добиться выполнения "майских указов" Путина. Учительница рассказала, что после ее обращения в надзорные органы в школе прошла проверка, но нарушений чиновники не обнаружили. В начале нового учебного года Анастасия Бунтова стала председателем регионального отделения независимого профсоюза “Альянс учителей”. О бесправии, страхах, уязвимом положении учителей и политической агитации в школе новый профсоюзный лидер рассказала Радио Свобода.

– В инстаграме вы написали: "Коллеги! Откуда берётся эта незащищённость учителя? Посмотрите новости за последний год, учителей могут бить, травить, увольнять за хобби или мнение, платить копейки, но виноваты всё равно учителя! Это неправильно, но мы сами такое допускаем, а также наша администрация и органы управления образованием. Если бы они не наказывали учителя за любую жалобу, а четко дали понять обществу, что учитель тоже человек, то мы бы не оказались в бесправном положении". С какой ситуацией связано это обращение?

Школа – это не изба, и мы имеем полное право открыто обсуждать проблемы нашей профессии

– Во время дистанционного обучения я столкнулась с некоторыми сложностями, в том числе с родителями по вопросу организации онлайн-занятий. Я написала об этом в сторис эмоциональный, довольно резкий пост. Суть его была в том, что родители должны помочь своим детям найти возможность для обучения в условиях домашней изоляции, а не срывать раздражение на учителе за то, что мы все оказались в таких условиях. Тем более что учитель хотел помочь. Во время самоизоляции всем было трудно, но учитель – не груша для битья. Пост был без перехода на личности и конкретики. У меня не было конфликта с родителями, спорный вопрос мы решили. Более того, некоторые родители согласились с содержанием моего поста. Но кто-то из школы увидел этот пост, показал его директору. Она долго мне читала нотации, мол, учитель не должен выносить сор из избы.

– Я видела этот пост. Он не содержит нецензурной лексики, призывов к насилию, не раскрывает персональные данные детей, учителей или родителей. С чем связано недовольство директора школы?

– По мнению директора, учитель – публичный человек и обязан придерживаться общепринятого мнения. Директор рекомендовала мне закрыть соцсети. Я искренне не поняла этой рекомендации. Школа – это не изба, и мы имеем полное право открыто обсуждать проблемы нашей профессии. Социальные сети – часть современной жизни, учитель имеет полное право вести аккаунты и рассказывать о своей жизни и взглядах на происходящее в стране. Общество имеет право знать правду о том, как работают учителя.

– Вам угрожали увольнением?

– Мне говорили: может, вам найти другую работу, раз не можете отказаться от соцсетей. Я отстояла свою позицию в разговоре с директором.

– Раньше у вас были конфликты с администрацией школы?

– Прошлой осенью я подавала жалобу в разные инстанции на невыполнение "майских указов" Путина. Сразу после этого в школу пришла проверка, но ответа от прокуратуры я до сих пор не получила. Зарплата моя в большую сторону не изменилась.

– Сколько вы зарабатывали?

– Я работала больше чем на две ставки, 39 часов в неделю, и зарабатывала чуть больше 20 тысяч. Выше 25 тысяч моя зарплата никогда не поднималась. Я выгорала от огромной нагрузки, было тяжело даже физически работать в таком режиме, потому что после уроков учителя готовятся к занятиям и проверяют тетради. Если бы я работала на одну ставку, то моя зарплата была бы совсем крошечной. Так много часов я взяла не по своей воле. Из нашей школы ушла учительница, и ее учебные часы распределили между преподавателями. Мне сказали: "Будешь много работать, но хоть заработаешь". Поэтому меня особенно возмутила маленькая зарплата. Директор сказала, что проверка нарушений не нашла, и попросила больше ничего за ее спиной не предпринимать. Я тогда решила, что надо начинать профсоюзную деятельность. Летом, когда появилось свободное время, я стала председателем "Альянса учителей" в Удмуртской республике.

– Сколько человек в него уже вступили?

– Пока очень мало, видимо, присматриваются. Учителя задают вопросы, удивляются, что кто-то не побоялся учредить профсоюз. "Альянс учителей" не занимается политикой, мы против политического давления на учителей и использования их в качестве административного ресурса. Мы помогаем педагогам отстаивать их интересы. В профсоюз могут вступить люди разных политических взглядов, провластных в том числе. Удмуртское отделение профсоюза было создано недавно. Видимо, не все педагоги о нем знают, поэтому пишут мне редко. Зато часто пишут родители школьников, жалуются на поборы в школах. Скоро мы сделаем ролик на эту тему.

Учителя не умеют защищаться, поэтому чувствуют себя уязвимыми и всего боятся

– Зачем нужен профсоюз учителей?

– Учителя не умеют защищаться, поэтому они чувствуют себя уязвимыми и всего боятся. Задача профсоюза – сделать так, чтобы педагоги держались вместе и помогали друг другу. Если действовать массово и придавать проблемы и нарушения публичной огласке, тогда чиновники не смогут нас игнорировать.

– Как, на ваш взгляд, к учителям относится государство?

– У меня создалось впечатление, что чиновники относятся к нам как к врагам и хотят, чтобы нам было плохо. Как еще объяснить их поведение? Они же знают, как мало мы зарабатываем и как нам тяжело выживать. Чиновникам, получающим большие зарплаты, поступают законопроекты, как сделать зарплату педагогов выше. Законопроекты отклоняют, школьные учителя по-прежнему еле сводят концы с концами.

– Какое отношение к себе как к учителю вы видите со стороны общества?

– Мы находимся на положении обслуги. Учителю ничего нельзя, он только всем должен. Мы не можем даже защитить себя от некорректного поведения родителей. Ученики видят, в каких условиях мы работаем, и говорят, что никогда не пойдут работать в школу. Кроме того, нас считают политическими рабами, способными ради сохранения рабочего места фальсифицировать выборы.

Нас считают политическими рабами, способными ради сохранения рабочего места фальсифицировать выборы

– Вы в социальных сетях часто высказываете свое мнение на политические темы. Вы написали посты против поправок к Конституции, в поддержку граждан Беларуси, которые выходят на оппозиционные митинги. Администрация школы высказывает вам претензии из-за постов на политические темы?

– Директор мне ничего не говорила о моих постах на политические темы. Я слышала от коллег, что обо мне ходят слухи, и меня просили быть осторожнее. Но я собираюсь и дальше высказывать свое мнение. О политике я не разговариваю на уроках с учениками, то есть этические принципы не нарушаю. В личных аккаунтах я имею право выражать свою позицию. Я восхищаюсь смелостью белорусских коллег, тех, у кого хватило мужества отказаться от участия в фальсификациях и выйти на протесты. Наверное, белорусы уже дошли до точки кипения. Я думаю, российские учителя тоже сделают что-то подобное. Сейчас они уверены, что ничего не могут изменить, но сознание россиян меняется. Все больше людей разных возрастов и профессий интересуются политикой, выходят на митинги и требуют своих прав. Меня возмущает, когда учителя проявляют политическую безграмотность. Я думаю, надо интересоваться политикой, пытаться найти правду и не способствовать распространению вранья. Мы подаем пример детям, они смотрят на нас и делают выводы, как правильно жить. Ученики читают мой инстаграм и пишут слова поддержки. У них вызывает уважение моя независимая политическая позиция.

– Администрация вашей школы когда-либо занималась политической агитацией?

– Весной этого года накануне праймериза перед выборами в Городскую думу Ижевска директор нашей школы говорила педагогическому составу, что надо зарегистрироваться на Госуслугах и проголосовать за депутата "Единой России" Дмитрия Никонова. Она не угрожала учителям и не требовала, чтобы все голосовали за Никонова, но я усматриваю в действиях директора элемент политического давления. Я собираюсь наблюдать на ближайших выборах, как проходят выборы в нашей школе.

– Недавно пытались уволить преподавателя школы №24 Набережных Челнов и члена "Альянса учителей" Раушана Валиуллина. Не опасаетесь, что с вами могут поступить подобным образом?

– За что? Я – дисциплинированный работник, я выполняю обязанности, и мной довольны ученики. У меня есть финансовая поддержка со стороны близкого человека, и я могу всегда заработать репетиторством. Но даже без этих ресурсов я бы не смогла молчать и тихо мириться с несправедливостью.

– Как вы думаете, какова основная проблема российского образования?

Молодых педагогов отпугивают маленькие зарплаты, бессмысленная бумажная работа, униженное положение учителя

– Молодые учителя уходят из школы. Специалист, окончив вуз, пришел в школу, проработал год и ушел – это обычная ситуация. Молодых педагогов отпугивают маленькие зарплаты, бессмысленная бумажная работа, униженное положение учителя. Кроме того, молодые преподаватели и ученики активно используют современные технологии. Школа не может предоставить им нужные технические возможности. Например, во время карантина активизировались различные площадки для дистанционного обучения. Я купила за свой счет подписку такого сервиса, потому что это удобно. Но школа не может выделить средства на подписку. Получается, что учителя могут применять технические новшества только за свой счет. Молодых педагогов такая ситуация не устраивает.

– Почему вы продолжаете работать в школе?

– Я не из учительской семьи и никогда не мечтала работать в школе. Мне предложила работу в школе сокурсница, и мне понравилось учить детей английскому языку. Можно сказать, что я нашла в работе учителя свое призвание. Я почему-то очень верю, что ситуация в российском образовании рано или поздно поменяется к лучшему, и я могу что-то для этого сделать. Возможно, если бы все молодые учителя не уходили, столкнувшись с трудностями, а пытались бы что-то изменить, то эти перемены начались бы раньше.

– Как вы представляете себе прекрасную школу будущего?

– Я пока не думала детально на эту тему. В первую очередь, в такой школе дети учатся ценить свою личность и уважать других людей. В такой школе на первом плане не оценки, а понимание уникальности каждого ученика и педагога. Еще я думаю, что в прекрасной школе будущего у детей формируется умение критические мыслить, быть независимыми и принимать ответственные решения.

Комментарий Радио Свобода дала директор школы №91 Ижевска Любовь Сурнина

– Анастасия Бунтова рассказывает о претензиях с вашей стороны к текстам, которые она публикует в своих социальных сетях, и об угрозах уволить ее. Что вы об этом думаете?

– Я беседовала с Анастасией по поводу того, что с родителями нельзя грубо разговаривать. Пост мне переслали родители, как Анастасия с ними разговаривает. Я никогда претензии к постам Анастасии не высказывала. Она публичный человек и не может так разговаривать с родителями. Об угрозах уволить ее никогда речи не было, я доброжелательно с Анастасией разговаривала, я не преследую ее и в угол не загоняю. Я сказала Анастасии, если такие трудности в общении с родителями и учениками, если вас не устраивает учительская профессия, можете найти себя в другом занятии.

– Правда ли то, что вы агитировали учителей голосовать на праймериз за депутата Городской думы от “Единой России” Дмитрия Никонова?

– Я говорила, что Дмитрий Владимирович – депутат Городской думы, и он сейчас начал процесс подготовки всех документов по строительству второго корпуса к нашей школе. Сейчас его депутатский срок заканчивается, и я сказала, что если не будет у нас такой поддержки дальше, а конкретно у меня как у директора, то я не знаю. Потому что никто, кроме Никонова, не пытается решить проблему ученических мест в микрорайоне. И я, конечно, сказала педагогическому коллективу, что только с приходом Дмитрия Владимировича Никонова этот вопрос стал решаться. Да, я сказала педагогам, что он начал эту работу. В праймериз участвовали далеко не все педагоги, а по желанию. Никто никого не просил.

– Вы призывали учителей голосовать за Никонова?

– Я просто объяснила, что он сейчас баллотируется и он нам помогает решить эту проблему. Всё. Я не призывала учителей идти и дружно голосовать за Никонова. Я не просила, как некоторые руководители, сфотографировать где-то чего-то. Об этом вообще не говорилось, и перед выборами я об этом не скажу. Я же понимаю, что все должны иметь равные условия. Анастасия прошла по нашему педагогическому коллективу и собрала подписи за кандидата в депутаты Городской думы, координатора штаба Навального в Ижевске Ивана Елисеева. Собрала – и замечательно, зарегистрировала – и здорово. Я не предъявляла ей претензий. Я знаю, что Анастасия организовала региональное отделение независимого профсоюза "Альянс учителей". Штаб Навального в Ижевске возглавляет выпускник нашей школы, и Анастасия – тоже выпускница нашей школы. Ее политические высказывания – это ее личное дело.

– Вы запрещаете учителям публично высказываться на политические темы?

– Мы все граждане одной страны, а гражданская позиция у всех разная. Если у нас выборная система вот такая, то пусть обсудят, пусть поспорят, в спорах и истина родится, правда же. Очень важно, когда на политические темы есть позиция у учителей. Пусть обсуждают и думают. Когда человек думает о власти, он не стоит в стороне, ругаться ему не на кого потом. Ведь мы эту жизнь сами формируем.

– О каких проблемах в средней школе вам хотелось бы рассказать?

Я сказала Насте: "Один в поле не воин"

– Сейчас принимают новую примерную программу воспитания в нашем государстве, и мне хочется большими буквами написать: "Верните общественно полезный труд". Без труда детей не воспитать. Все хорошее делается своими руками. Когда дети почувствуют, что они могут что-то сделать самостоятельно, наверное, тогда они ко всему будут относиться по-другому.

– Как вы отнеслись к тому, что Анастасия Бунтова написала жалобы на невыполнение "майских указов" Путина?

– Я сказала Насте: "Один в поле не воин". Если бороться за заработную плату, то надо смотреть, в каком направлении за нее бороться. Просто сказать:"Не выполняются "майские указы"– это не все сказать. Надо сказать, что, может, учителю увеличить заработную плату. Какие-то предложения. Если бы Настя сказала: "Ребята, давайте поборемся за нашу заработную плату", но в письме Насти была просто констатация факта. Я была немного удивлена, что Настя ни слова мне не сказала, а просто написала в разные инстанции. Я сказала Насте: "Так не делается, надо было создать инициативную группу". Когда мы боролись за оплату работы учителей на ЕГЭ, у нас были конкретные предложения, и руководство Удмуртской республики нас поддержало.

– Что делает администрация вашей школы, чтобы увеличить зарплату учителей?

– По стране в целом показывают средний уровень зарплат. Он неплохой. Я все время говорю, почему вы считаете за 36 часов? Почему не за 18, как положено. Если инженер работает 8 часов, он же не 16 часов из 24 работает и получает такую зарплату. У нас получается, что мы 18 часов работаем, а все остальное из своего личного времени расходуется для того, чтобы подготовиться, и так далее. И поэтому зарплата приличная. У нас есть платные образовательные услуги, востребованные родителями. Часть от оплаты образовательных услуг идет учителю. И зарплата получается у ряда учителей неплохая. Учителя, которые проводят платные образовательные услуги, получают за 40 тысяч рублей. У Анастасии пока только основные уроки, другую деятельность она пока не выбрала. Я все время пытаюсь решить вопрос, если нельзя чего-то добиться от государства, то надо делать что-то самим.

– Согласны ли вы с мнением, что молодые учителя идут в школу неохотно и быстро увольняются?

– Не согласна. Я нынче приняла 14 молодых учителей. 4 года назад у нас была необходимость в учителях начальных школ. Я съездила в педагогическое училище, привезла четырех учителей, и они в четвертом классе уже работают. Часть молодых учителей не просто за зарплату работают, к ним нужен особый подход. Мы в коллективный договор внесли пункт, предусматривающий выплату 15% стимулирующих учителям, которые окончили учебное заведение с красным дипломом. Учителя в нашей школе уже через два года аттестуются на первую квалификационную категорию. Я молодежь, в том числе Анастасию Бунтову, в меру моих сил пытаюсь все время поддержать.