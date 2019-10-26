"Я не боюсь". Учитель добился выполнения майских указов Путина

Учитель истории школы №24 города Набережные Челны, председатель профсоюза "Альянс учителей" Республики Татарстан и организатор многих оппозиционных митингов в этом регионе Раушан Валиуллин добился того, что в его зарплатном листе появилась графа "выплата согласно майским". В ней написана сумма – 4636 рублей. Добиваться этого педагогу пришлось полгода. Речь идет о майских указах, которые подписал Путин после инаугурации в 2012 году. Согласно майским указам, зарплаты работников бюджетной сферы должны были увеличить до 200 процентов от средних по региону. Медики, учителя средних школ, преподаватели вузов, экономисты и профсоюзные лидеры много раз заявляли, что майские указы президента, как правило, не выполняют. В апреле Росстат сообщил, что на конец 2018 года майские указы формально выполнены только в 16 российских регионах.

В интервью Радио Свобода Раушан Валиуллин рассказал, как ему удалось увеличить зарплату и какие проблемы планирует решать "Альянс учителей" в Татарстане.



– В конце зимы этого года, когда Алексей Навальный заострил вопрос на зарплатах в бюджетной сфере, был создан сайт, где любой человек мог проверить, соответствует ли его зарплата уровню средней по региону. Выяснилось, что моя зарплата должна быть около 34 тысяч рублей. На руки я получаю 22 тысячи рублей, работая 18 часов в неделю. Я решил, что хочу добиться повышения зарплаты до средней. Я написал обращения в разные инстанции. В прокуратуру Республики Татарстан, президенту Татарстана, полномочному представителю президента в Поволжском федеральном округе. Все пошло по обычной схеме. Президент республики перенаправил обращение в Министерство образования, оттуда письмо спустили в Управление образования города Набережные Челны. В результате местные чиновники пригласили меня и директора школы, где я работаю, на встречу. Чиновники убеждали, что зря я на них наговариваю, потому что средние зарплаты учителей в Татарстане соответствуют майским указам. Чиновники показали нам средние цифры статистики. По логике чиновников, если у одного работника сферы образования зарплата 50 тысяч рублей, а у другого 20, то в среднем получается 35 тысяч рублей. Я не был удовлетворен таким ответом и подал обращение в трудовую инспекцию.

– Вы обращались по поводу только своей зарплаты?

Учителя – народ тихий, пугливый, и пытаются отмолчаться, даже если знают, что правы

– В трудовую инспекцию я написал письмо от имени коллег из других районов Татарстана. Они обратились в "Альянс учителей" и попросили помочь добиться справедливости. К сожалению, всего 13 человек решили ко мне присоединиться. Не очень мне удобно за учительское сообщество. Учителя – народ тихий, пугливый, и пытаются отмолчаться, даже если знают, что правы. Из трудовой инспекции почему-то пришел ответ только по поводу моей зарплаты. Ответ был не по существу. Я спрашивал о майских указах, а мне на 4 листах рассказали, как начисляется минимальная оплата труда в республике. Чиновники ответили, что мне вовремя выплачивают минимальную зарплату, даже больше. В конце документа было написано, что если я не согласен, то могу обратиться в суд. Видимо, им было нечего больше ответить. Из прокуратуры мне ничего не ответили, но директор сказал, что в школе и прокуратура, и трудовая инспекция проводили проверку. Казалось бы, все, и правды больше искать негде. Но недавно я получил расчетный лист за сентябрь и увидел графу "выплата согласно майским указам" и сумму 4636 рублей с копейками.



– Почему именно такая сумма?

– Я сам не совсем понял, потому что не существует четких критериев начисления зарплаты учителям. С нового учебного года мне увеличили количество учебных часов до 23. Предполагаю, что они раскидали сумму, из которой складывается зарплата, по разным графам. И, видимо, надо было куда-то распределить 4 тысячи, тогда они решили написать эту сумму в графе "майские указы". В общей сложности в сентябре я получил 34 тысячи рублей.

– Создается впечатление, что вам выплатили эту сумму, чтобы вы умерили свою активность?

Я призываю коллег идти моим путем и добиваться повышения зарплаты в соответствии с майскими указами

– Возможно, это разовая акция, чтобы меня задобрить. Я не уверен, что в октябре мне заплатят столько же. Коллеги скептично относятся к моей радости. Спрашивают, что я буду делать, если в октябре мне опять выплатят 22 тысячи рублей. Я хочу, чтобы среднюю зарплату по региону мне и другим учителям платили постоянно. Я призываю коллег идти моим путем и добиваться повышения зарплаты в соответствии с майскими указами. Если нас станет больше, если мы начнем организованно заявлять о наших правах, то чиновникам будет труднее отвертеться.

– Я брала у вас интервью в ноябре 2017 года. Тогда мы разговаривали о том, как вы, учитель средней школы, организовывали антикоррупционные митинги Алексея Навального. Вы продолжаете работать в той же школе?

– Все там же. Мои руководители за это время сменились. В школе с ноября прошлого года – новый директор. Начальник управления образования Набережных Челнов перешел на новую должность. В декабре 2017 года уволили министра образования Татарстана. Мне было бы лестно думать, что их уволили из-за того, что они не могут меня на место поставить, но это не так. Министра образования точно поменяли не из-за меня. Я продолжаю работать и собираюсь быть учителем всю жизнь. Я учитель в седьмом поколении. Мои предки работали в школе еще до революции. У меня нет карьерных амбиций, и мне нравится работа школьного учителя. Я не собираюсь присваивать себе чьи-то лавры и достижения. Я лишь хочу, чтобы учителя достойно жили. Повысит зарплаты всем учителям наш профсоюз – хорошо. Сумеет этого добиться министр образования – поставим это ему в заслугу. И мне хочется еще раз сказать учителям: не бойтесь отстаивать свои права. Я это делаю постоянно, и меня никто не уволил, даже учебные часы не сократил.



– Как коллеги отнеслись в вашей борьбе за выполнение майских указов?

Бояться нечего: мы не предъявляем никаких противозаконных или фантастических требований

– Когда я только начал эту историю, коллеги спрашивали, не страшно ли мне. Они предполагали, что мне устроят внеплановую проверку или начнут административное давление иными методами. Я отвечал, что бояться нечего: мы не предъявляем никаких противозаконных или фантастических требований. Мы лишь требуем выполнения указа президента. Учителя проявляли молчаливую солидарность. В нашем коллективе хорошие отношения, и многие коллеги хотят зарабатывать больше. Но в то же время было ощущение, что если меня начнут прессовать, коллеги останутся в стороне.

– Директор школы как себя с вами вел?

– Он говорил, что если у меня 18 учебных часов, то 34 тысячи я заработать не смогу. Я ему сказал, что Путин не написал в указах, мол, давайте учителей нагрузим на 36 часов, дадим им классное руководство, заведование школьным музеем и что-то еще и только при таких условиях они будут получать среднюю зарплату по региону. Смысл майских указов был не в том, чтобы нагрузить учителя. Директор не угрожал мне и не давил на меня. Может быть, он со мной где-то согласен. Ведь никто в педагогическом сообществе не спорит с тем, что учителя должны достойно зарабатывать. Родители моих учеников говорят, что если учитель будет получать достойную зарплату, то ему не придется подрабатывать, и он сможет лучше учить детей. А дети будут успешно сдавать экзамены и поступать в хорошие вузы. В результате в стране будет больше квалифицированных специалистов. Учитель не должен думать о выживании. На зарплату 22 тысячи многодетную семью, как у меня, прокормить нельзя. Я сейчас работаю на двух работах. Во второй половине дня подрабатываю в образовательном центре. Если бы мне не приходилось этого делать, то я бы лучше готовился к урокам. Обычно я успеваю там и здесь, но иногда не успеваю. Я ухожу из дома в семь утра, а прихожу в семь вечера. Мне еще надо тетради проверить, план урока написать и придумать, как его сделать интересным.

– Многие педагоги захотели вступить в "Альянс учителей" в Татарстане?

– Около 20 человек, к сожалению. Я вижу, что учительское сообщество меняется, становится более смелым. Но это происходит главным образом в Москве и Питере. Чем дальше в провинцию, тем тише. Мои коллеги предпочитают терпеть, лишь бы не стало хуже. На педсоветах учителя задают неудобные вопросы. Например, о системе распределения премиального фонда. Но дальше вопросов дело пока не идет. Я надеюсь, что мой пример вдохновит педагогов нашего региона вступить в профсоюз. У нас нет каких-либо незаконных целей. Наша задача – бороться за трудовые права учителей. И реакция чиновников на мою борьбу за повышение зарплаты подтвердила – мои действия правомерны. Хотелось бы, чтобы учителя подняли головы и смогли сформулировать требования к чиновникам. Во всем цивилизованном мире профсоюзы – это двигатели развития общества.

Хотелось бы, чтобы учителя подняли головы и смогли сформулировать требования к чиновникам

– В Татарстане есть другой профсоюз педагогических работников?

– Существует профсоюзная организация, которая раз в год вывозит педагогов на турбазу и дарит им подарки. Многие учителя думают, что этим и ограничивается роль профсоюза. Но у профсоюза должны быть более широкие общественные, экономические и политические возможности. Я могу еще раз повторить: страх – основная причина, по которой учителя не вступают в профсоюз в массовом порядке. Я уже несколько лет занимаюсь общественной деятельностью, я выхожу на митинги и пикеты, открыто критикую власть и поддерживаю оппозицию. И это никак не сказывается на моей профессиональной деятельности. Я уверен в себе, потому что я хороший учитель и никаких профессиональных претензий ко мне быть не может.

– Что вы будете делать, если расчетный документ за октябрь вы получите без графы "выплата согласно майским указам"?

– Я не уверен, что добился окончательного результата. Если в расчетном документе за октябрь я увижу, что карета превратилась в тыкву, то снова начну писать обращения и выложу в интернете ролик с рассказом, как меня обманули. Я, начиная бороться за выполнение майских указов, выбрал публичную, открытую тактику. Каждый свой шаг я освещал на своей странице в социальной сети. Именно это помогло мне добиться результата. Если я снова получу за октябрь 34 тысячи, то все равно продолжу эту тему. Моя история станет прецедентом и покажет другим бюджетникам, как действовать.