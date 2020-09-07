Суд признал журналиста невиновным в нарушении самоизоляции на пикете

Псковский областной суд в апелляционном процессе признал журналиста "Псковской губернии" Владимира Капустинского невиновным в нарушении режима "самоизоляции" за одиночный пикет в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил сам Капустинский.

По его словам, прежнее постановление отменили за отсутствием состава преступления. Как следует из апелляционного решения, одиночный пикет – мероприятие публичное, но не массовое, а указ губернатора о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции запрещал именно массовые акции.

Капустинский считает, что свою роль в этом решении сыграл и аналогичный процесс по делу главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина. 12 августа Псковский городской суд за эту же акцию признал его невиновным. Судья Георгий Артамонов, комментируя решение, объяснил, что "дело в филологии" и трактовке понятий: одиночный пикет, по его мнению, массовым мероприятием считать нельзя.

4 июля журналист Владимир Капустинский и главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин вышли в центр Пскова с одиночными пикетами в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, для которой прокуратура 3 июля запросила 6 лет тюрьмы за текст, где усмотрела оправдание терроризма. Капустинский стоял с плакатом: "6 лет за статью? Свободу Прокопьевой". Полицейские задержали его и Камалягина через 40 минут после начала акции, увезли в отделении и оформили протоколы по статье о нарушении режима "самоизоляции".

22 июля Псковский городской суд признал Капустинского виновным и вынес предупреждение. Журналист не согласился с решением суда и подчеркнул, что распоряжение региональных властей не должны противоречить Конституции России.