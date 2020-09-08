Мосгорсуд приговорил историка Андрея Жукова к 12,5 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 12 с половиной годам колонии военного историка, капитана в запасе Андрея Жукова, признав его виновным в государственной измене.

Защита считает приговор незаконным, необоснованным и обязательно обжалует его, сообщил адвокат Иван Павлов.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за секретности некоторых материалов. Прокуратура требовала назначить Жукову 17 лет колонии. Подсудимый и его защита настаивали на прекращении уголовного дела и оправдательном приговоре. Жуков вину не признал.

Андрей Жуков был арестован в 2018 году. При обыске у него изъяли флешки, жёсткий диск и компьютер. Что конкретно вменяли в вину историку узнать невозможно. Его коллеги по изучению военной истории рассказывали, что Жуков как исследователь интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и дислокацией. При этом большая часть документов Минобороны засекречена и охраняется государством. Для изучения военных архивов соискателю необходим допуск. РБК связывал это уголовное дело с форумом о военной истории. Судя по активности Жукова на форуме, он интересовался структурой российской армии и собирал информацию об армейских подразделениях, перемещении войск и крупных учениях.