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Археология. Будущее

Конец демократического века? Эфир в 18:05

Политологи Борис Макаренко и Александр Морозов: переживет ли демократия нынешний кризис?

Конец ХХ века был триумфом либеральной демократии, но ХХI век стал эпохой ее глубокого кризиса. Демократия деградирует в Восточной Европе, Индии и Бразилии, на Западе празднуют победу популисты и демагоги, набирают силу персоналистские диктатуры, от Китая до Турции и России. Может ли демократия вернуть себе былое лидерство и популярность в мире, или будущее за авторитарными, националистическими и популистскими режимами?

Участвуют: политолог Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, и Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова, Карлов университет, Прага. Эфир в 18:05.

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