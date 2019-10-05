Сумерки свободы. Эфир в 18:05

При взгляде на мировую политику может показаться, что либеральная идея переживает глубокий кризис: повсюду празднуют победу консерватизм, правый и левый популизм, национализм и протекционизм, рушатся институты либерального миропорядка, идет глобальное наступление на свободы и права человека. Значит ли это, что либеральная идея изжила себя, и будущее за национализмом – или наоборот, за социализмом? Есть ли у либерализма ответы на вызовы XXI века?

В студии политик Владимир Рыжков и Евгений Гонтмахер, член Комитета гражданских инициатив, профессор ВШЭ. Эфир в 18:05.