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Сумерки свободы. Эфир в 18:05

Картина Эжена Делакруа "Свобода на баррикадах"

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Владимир Рыжков и Евгений Гонтмахер: выживет ли либеральная идея в XXI веке?

При взгляде на мировую политику может показаться, что либеральная идея переживает глубокий кризис: повсюду празднуют победу консерватизм, правый и левый популизм, национализм и протекционизм, рушатся институты либерального миропорядка, идет глобальное наступление на свободы и права человека. Значит ли это, что либеральная идея изжила себя, и будущее за национализмом – или наоборот, за социализмом? Есть ли у либерализма ответы на вызовы XXI века?

В студии политик Владимир Рыжков и Евгений Гонтмахер, член Комитета гражданских инициатив, профессор ВШЭ. Эфир в 18:05.

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