Ироническая империя. Эфир в 21:05

В 2018 году начался четвертый президентский срок Владимира Путина. В преддверии 20-летия его правления очевидно, что созданная им политическая система устойчива и в целом справляется с внутренними и внешними вызовами. В чем причины такой устойчивости? Каковы ее резервы и ресурсы? Сколько может длиться правление Путина: до 2024 или 2042 года? Этими же вопросами задается последняя книга Глеба Павловского «Ироническая империя», которая будет представлена в этой программе.

В эфире Глеб Павловский, директор «Фонда эффективной политики», и Константин Гаазе, политический обозреватель, эксперт московского центра «Карнеги».. Эфир в 21:05.