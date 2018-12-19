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Археология

Ироническая империя. Эфир в 21:05

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Как долго проживет «система РФ»?

В 2018 году начался четвертый президентский срок Владимира Путина. В преддверии 20-летия его правления очевидно, что созданная им политическая система устойчива и в целом справляется с внутренними и внешними вызовами. В чем причины такой устойчивости? Каковы ее резервы и ресурсы? Сколько может длиться правление Путина: до 2024 или 2042 года? Этими же вопросами задается последняя книга Глеба Павловского «Ироническая империя», которая будет представлена в этой программе.

В эфире Глеб Павловский, директор «Фонда эффективной политики», и Константин Гаазе, политический обозреватель, эксперт московского центра «Карнеги».. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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