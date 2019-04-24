Закат либеральной утопии. Эфир в 21:05

Тридцать лет назад рухнула Берлинская стена. Вскоре после этого Фрэнсис Фукуяма в своей знаменитой статье провозгласил "конец истории" и триумф либерального миропорядка. Сегодня, когда мир возращается к традиционализму, национализму и протекционизму, становится понятно, как он ошибался. Почему не сбылась либеральная утопия? Есть ли будущее у либерализма? И возможен ли либерализм в России?

В гостях у Сергея Медведева - Борис Макаренко, президент Центра политических технологий и Леонид Гозман, политолог. Эфир в 21:05.