"Это не обыск, а бандитизм". Вновь пришли в офисы "Открытой России"

В Москве сотрудники управления экономической безопасности МВД провели обыск в редакции "МБХ медиа". Они ничего не изъяли, сообщило само издание. В течение среды обыски также проходили в офисе "Открытой России" в Москве, а также у участников проекта "Объединенные демократы" во Владимире, Ивановской области и Татарстане. Об этом рассказала координатор "Открытой России" Татьяна Усманова. Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила, что обыски проходят по делу ЮКОСа – постановления выданы Басманным районным судом Москвы. При поддержке проекта "Объединенные демократы" на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране. Все они уже зарегистрированы.

Во Владимире пришли с обысками к координаторам Александре Романовой и Андрею Сергееву, а также к кандидату в городскую думу Илье Косыгину, в Ивановской области – к координатору Николаю Дьячкову, кандидатам Ирине Мальцевой и Андрею Сергееву, в Татарстане – к кандидату Ирине Никифоровой и в квартиру родителей кандидата Эмиля Гараева.

В интервью Радио Свобода Эмиль Гараев рассказал, что во время обыска сотрудники МВД забрали из квартиры родителей деньги, отложенные на ремонт:

Они изъяли у них телефон и приличную сумму денег

– К моим родителям, у которых я прописан, пришли с обысками в 6 утра. У меня дома находились мать и сестренка семи лет. Естественно, для них это был шок. Моих вещей там нет, я там не живу, только прописан. Они изъяли телефон моей матери, а также приличную сумму денег. Эти деньги были для рабочих, которые делают ремонт, то есть их зарплата. При этом обыски также проходили у всех кандидатов в муниципальные депутаты по Республике Татарстан. Я думаю, что это всего лишь акция устрашения. Это даже не обыск, а какой-то бандитизм. Потому что выносить личные вещи людей, которые не фигурируют в повестке, просто аморально. Это психологическое давление на детей, на женщин. Также хотелось бы отметить, что сейчас через мессенджеры и провластные телеграм-каналы начали появляться фотографии личных вещей, изъятых во время обысков. Это не соответствует 187-й статье УПК. Скорее всего, это сделали понятые, которые фиксировали на фото имущество и с разрешения следователя запустили их по соцсетям. Это еще раз подчеркивает аморальность этой системы, которая сложилась не только в Татарстане, но и по всей России. Также многих из нас пригласили свидетелями по делу ЮКОСа. Это дело 2003 года. На тот момент мне и многим активистам было всего лишь 10 лет. Это просто какой-то кошмар. В голове не укладывается, – рассказал активист Эмиль Гараев.

Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова полагает, что никакой связи с ЮКОСом у независимых кандидатов и штаба "Объединенных демократов" нет, и называет обыски "актом давления и беспредела со стороны государства в интересах "Единой России":

Никакого законного основания для обысков нет

– Мы связываем это с выборами, которые пройдут 13 сентября. Пришли к наиболее активным и ярким кандидатам. Очевидная цель – это дестабилизация кампании, работы штабов. Никакого законного основания для обысков нет. Все постановления выписаны под копирку печально известным Басманным районным судом Москвы и не менее печально известной судьей Натальей Дударь. Все они содержат одинаковую информацию, которая основана на предположениях, что якобы люди, у которых проходят обыски, являются свидетелями по делу ЮКОСа. Никакого отношения ни к ЮКОСу, ни к каким-то иным структурам, связанным с делом, которое происходило 17 лет назад, ни кандидаты, ни сотрудники штабов не имеют. Мы расцениваем это как акт политического давления на наиболее ярких и известных кандидатов, которые противостоят "Единой России" и точно одержат победу. Это также давление на штабы, потому что сейчас идет активное обучение наблюдателей. Уже вскрылось огромное количество фальсификаций со стороны власти. Я думаю, что это чистая дестабилизация работы и попытка сорвать избирательную кампанию.

– Какой конкретно ущерб вашему проекту "Объединенные демократы" могут нанести сегодняшние обыски?

Они изымали оргтехнику, координаторы и кандидаты остались без телефонов, без компьютеров

– В первую очередь это изъятие техники. Они изымали буквально всю оргтехнику, всё, что втыкалось в розетку, что содержало какую-либо информацию, либо электронные носители. Надо понимать, что кандидаты активно освещают свою кампанию в социальных сетях. И сейчас они остались без телефонов, без компьютеров, вообще без средств связи. То же самое в штабах – изымают технику, в том числе, и технику для печати. Мы печатаем методички по наблюдению, "дорожные карты". Поэтому нам нанесен материальный ущерб и украдено время. Сейчас самая активная пора агитации. А кандидаты вынуждены тратить свое время на абсолютно незаконные действия Следственного комитета, который используют в политических целях власти.

– Вы наверняка предвидели, что власть будет себя вести с вами именно так. У вас есть какая-то дальнейшая стратегия? Вы намерены принимать участие в выборах 13 сентября?

Никто из кандидатов не прекратит участия в выборах

– Конечно, никто из кандидатов не прекратит участие в выборах. Безусловно, такое давление – это лучший показатель того, что кандидаты идут на победу, выигрывают у единороссов. Именно поэтому их сейчас пытаются запугать, пытаются материально, я могу сказать, в прямом смысле обокрасть. Но кандидаты, естественно, никуда не денутся, сниматься не будут. Они уже в бюллетенях. Сейчас, на финишной прямой, никого не запугать.

– Скольких кандидатов на этих выборах поддерживает "Открытая Россия"? Как вы расцениваете их шансы, и кто эти люди?

Это простые жители регионов, которые уже занимались общественной деятельностью

– Проект "Объединенные демократы" сейчас поддерживает чуть больше 500 человек по четырем регионам – это Новгородская, Владимирская, Ивановская области и Республика Татарстан. У нас есть статистическая сводка по кандидатам: средний возраст 32-33 года, чаще это предприниматели или руководители некоммерческих организаций, представители СМИ, есть и рабочие. Я могу сказать, что это простые жители регионов, которые уже занимались какой-то активной общественной деятельностью и решили стать депутатами, чтобы решать проблемы своего родного города или поселка. Партия "Единая Россия" сегодня просто расписалась в своей беспомощности в электоральной борьбе. С ее стороны мы вновь увидели использование силовых структур в собственных целях, – рассказала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова отметила, что все 500 независимых кандидатов, которые идут на выборы при поддержке проекта "Объединенные демократы", уже зарегистрированы, поэтому попытка навредить проекту через обыски является нелогичной и бесполезной:

Это попытка надавить на нас и на независимых кандидатов

– Безусловно, мы это связываем с грядущим единым днем голосования 13 сентября. Последние месяцы мы занимались предвыборными проектами. Я думаю, что обыски – это попытка надавить на нас и на независимых кандидатов. Изымают всё. Мы еще не можем подсчитать, какой материальный ущерб это нанесло, но, я думаю, что это будет не один миллион рублей.

–​ Обыски проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года. Как они это объясняют?

– Наши правоохранительные органы ничего не объясняют. Обыски по делу ЮКОСа проходили, например, у Юли Галяминой полтора месяца назад. Юле тоже не объяснили, как она связана с этим делом.

– Координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров до сих пор под арестом. Это как-то связано с тем, что сегодня происходит?

Они хотят сорвать работу штабов и напугать кандидатов

– Да, я уверена, что это звенья одной цепи. Наша власть готовится к 13 сентября. Они хотят сорвать работу наших штабов, хотят напугать кандидатов. Именно поэтому они сначала арестовали Андрея. Они его арестовали 15 августа за сбор подписей. Если бы это было нужно, они могли бы арестовать его и 15 июля, и на следующий день. Но у них теперь есть новая тактика, когда людей не арестовывают в день некоего события, а припасают это на потом. И уже потом, когда им выгодно, приходят к человеку.

– В чем суть проекта "Объединенные демократы", и почему власть так его опасается?

Все наши кандидаты - ребята независимые, все идут против "Единой России"

– "Объединенные демократы" – это предвыборный проект "Открытой России". Мы искали и готовили кандидатов в четырех регионах – Татарстане, Владимирской, Ивановской и Новгородской областях. Плюс при нашей поддержке выдвигается Яна Антонова в Краснодаре. Мы проводили школы. Мы создавали штабы в регионах. Наши юристы помогли кандидатам с регистрацией. Сейчас штабы работают и занимаются предвыборной агитацией. Все наши кандидаты – ребята независимые. Все они идут против "Единой России". Я более чем уверена, что сегодняшние обыски и арест Андрея Пивоварова связаны с тем, что власть очень боится победы независимых кандидатов. Я думаю, что после сегодняшних обысков их шансы увеличились в разы. Потому что такие действия властей людей очень раздражают. При этом нас очень беспокоят новые правила проведения выборов. Во многих регионах они идут в общей сложности 11 дней – это 8 дней "досрочки" и 3 дня самого голосования. Мы знаем, на что способны наши участковые комиссии при работе в один день даже при наличии независимых наблюдателей. Нетрудно представить, какие фальсификации они способны совершить за 11 дней, – полагает координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

В предыдущий раз обыски в редакции "МБХ медиа" проходили 9 июля 2020 года. Тогда же силовики пришли к шеф-редактору "МБХ медиа" Сергею Простакову, сотрудникам "Открытой России" и "Правозащиты Открытки", а также к муниципальному депутату Юлии Галяминой. Следственные действия, по словам силовиков, были связаны с делом ЮКОСа 2003 года, однако реальной их причиной могла быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади, которую подали участники кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.

Первый приговор по делу ЮКОСа основателю нефтяной компании Михаилу Ходорковскому вынесли еще в 2005 году. Он получил 9 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве, хищении денег, сырья и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году его приговорили к 13,5 годам лишения свободы, признав виновным в растрате и отмывании денег. В 2013 году президент Владимир Путин помиловал Ходорковского, и тот покинул Россию