Die Zeit: Навальный отравлен новейшим ядом, он опаснее "Новичка"

Алексей Навальный был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества "Новичок" - более медленным по воздействию, чем "Новичок" уже известный, но более опасным. Об этом в среду написало немецкое издание Die Zeit со ссылкой на анонимные источники. Журналисты отмечают, что новый яд не могли синтезировать в каких-либо других условиях, кроме лабораторий спецслужб, из чего делают вывод, что операцию с его использованием могла провести только российская спецслужба ФСБ.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов спецслужбы мог нанести отравляющее вещество на поверхность чашки, из которой Навальный пил чай, или побрызгать ядом само содержимое чашки. По данным издания, остатки яда были найдены на горлышке бутылки с водой, из которой пил политик, и на его руках.

Немецкое издание также предполагает, исходя из времени действия яда, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву. Он остался в живых только "благодаря цепочке счастливых случайностей" - действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.

Отдельно Die Zeit отмечает, что поскольку за Навальным велась постоянная слежка, то попытка устранить его со стороны каких-то третьих лиц или иностранных спецслужб представляется "немыслимой". "Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - резюмируют журналисты.