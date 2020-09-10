Экс-глава офиса президента Украины, Андрей Богдан, вызван на допрос

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос Андрея Богдана – экс-главу офиса президента страны Владимира Зеленского.

Следователи объяснили вызов тем, что Богдан в интервью 9 сентября обнародовал информацию о якобы наличии ряда не предусмотренных украинскими законами договорённостей с российскими должностными лицами. Эти договорённости касаются, среди прочего, вопросов статуса аннексированного Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными. "Учитывая общественную значимость затронутых тем, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки приведённых им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает агентство УНИАН, 9 сентября вышло только одно интервью Андрея Богдана, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

На следующий день Богдан написал в Фейсбуке, что из-за угроз после интервью был вынужден перейти украинско-румынскую границу. Многие предположили, что он пошутил.

Богдан был назначен на пост главы президентской администрации в мае прошлого года после победы на выборах главы государства Владимира Зеленского. Его назначение вызвало споры в связи с тем, что некогда Андрей Богдан был адвокатом влиятельного олигарха Игоря Коломойского. При прежнем украинском лидере Петре Порошенко Коломойский покинул Украину, чтобы избежать уголовного преследования. Государство тогда национализировало Приватбанк, одним из совладельцев которого был Коломойский. Против олигарха было выдвинуто обвинение в краже пяти с половиной миллиардов долларов.

После избрания Зеленского звучали мнения, что Коломойский вернулся на Украину, чтобы влиять на решения нового президента через Андрея Богдана.