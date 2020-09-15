Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронову

Московский городской суд признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста до 7 декабря советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта" Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

Адвокаты просили судью принять решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Заседание проходило в закрытом режиме, родственники и пресса смогли присутствовать только на оглашении решения суда, сообщает корреспондент "Ведомостей" из зала суда.

2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников. Обращались адвокаты и в Роскосмос, поскольку Сафронов пока не уволен. Как рассказал "Открытым медиа" собеседник, близкий к руководству госкорпорации, Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в Роскосмосе.