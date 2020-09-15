Суд отменил решение о компенсациях по иску к компании Пригожина

Суд в Москве отменил решение по иску к компании бизнесмена Евгения Пригожина, который подавали родители детей, отравившихся в городских детсадах в 2018 году. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

"Решение суда по взысканию мизерных компенсаций детям...отменено в кассации. Дело направлено на новое рассмотрение. Мотают родителей", - написала Соболь во вторник в Твиттере. Решение по иску отменил Второй кассационный суд. Дело вернули на рассмотрение в Мосгорсуд.

"Медиазона" напоминает, что в октябре прошлого года Мещанский суд столицы обязал поставщиков питания выплатить пострадавшим 195 тысяч рублей. Как отмечает Любовь Соболь, каждый истец – всего 21 человек – должны были получить по 10-15 тысяч рублей. Юрист подчеркнула, что не знает, на каком основании дело отправили на новое рассмотрение, так как пока не получила мотивировочную часть решения. Она предположила, что у суда кассационной инстанции может быть схожая позиция с прокуратурой, которая возлагает ответственность за здоровье детей на образовательные организации.

Мещанский суд ранее признал невиновными в отравлении детей семь школ, при которых работаю детсады, департамент здравоохранения Москвы и департамент образования и науки города. "Сегодня в суде прокурор сказал, что сумма компенсаций не соответствует фактическим страданиям детей", - сказала Соболь. При этом она назвала решение суда затягиванием процесса, так как теперь для подачи жалобы в ЕСПЧ заявителям иска снова придётся пройти апелляционную инстанцию.

Канал "Навальный LIVE" сообщал о нескольких случаях масового отравления детей в московских садах в 2017, 2018 году. По информации проекта, питание поставляли связанные с Евгением Пригожиным компании.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация также связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб. Позднее Пригожин объявил, что выкупил долг "Московского школьника" и в дальнейшем будет сам добиваться взыскания денег от оппозиционеров.