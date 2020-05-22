Бразилия вдруг стала третьей страной в мире, после США и России, по числу заразившихся новым коронавирусом. Здесь к 22 мая зафиксировано больше 310 тысяч случаев инфицирования, умерли уже более 20 тысяч человек. При этом, по оценкам иностранных экспертов, настоящие масштабы эпидемии в Бразилии могут быть выше официальных в 15 раз. Сегодня бразильцы и весь мир вспоминают, как бразильский президент Жаир Болсонару, бывший офицер-десантник времен диктатуры, до последнего не верил в опасность нового коронавируса и постоянно высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран.

Дональд Трамп, которого Жаир Болсонару всегда называл своим кумиром, 20 мая заявил, что намерен ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты для всех прибывающих из Бразилии: "Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан".

В течение последних месяцев Жаир Болсонару во всех выступлениях преуменьшал опасность нового коронавируса, называя его "маленьким гриппом" ("gripezinha"). Недавнее обострение ситуации он прокомментировал так: "Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?". Бразильский президент при этом продолжает собирать митинги своих сторонников, таких же "ковид-диссидентов", и публично настаивает на скорейшем ослаблении действующих карантинных мер. Болсонару по-прежнему убежден в том, что экономический ущерб от них гораздо страшнее, чем сама болезнь. "Сильнейшие выживут, а слабейшие, кому суждено умереть, пусть умрут", – недавно сказал он. И сильно закашлялся.

Губернаторы штатов Бразилии, которая является федеративной республикой, обладают немалой властью и могут сами принимать решения, связанные с карантинными ограничениями. Большинство их постоянно критикует Жаира Болсонару – однако повсеместно жесткий карантин в стране не вводился. Вместо этого губернаторы, опасаясь давления из столицы и со стороны сторонников президента на местах, ввели карантин только в отдельных городах, или вообще переложили ответственность за эти решения на мэров городов и районные администрации.

Жаир Болсонару, кроме того, внезапно стал горячим сторонником массового применения противомалярийных лекарственных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина, имеющих серьезные побочные эффекты, для лечения заболевших COVID-19, несмотря на предупреждения экспертов и медиков. "Мы на войне. Хуже поражения был бы позор отказа от борьбы, даже безнадежной", – написал Болсонару в твиттере, комментируя свое решение по поводу лекарств. Он добавил, что его матери – 93 года, и он всегда держит под рукой коробочку с хлорохином, если он вдруг ей понадобится.

По его указанию действующий генерал бразильской армии Эдуарду Пажуелью, назначенный временным министром здравоохранения, утвердил несколько раз переписанный протокол общенационального применения этого препарата – после того, как два предыдущих министра, врачи по образованию, отказались это сделать и вынуждены были подать в отставку из-за давления со стороны президента.

По последним данным, сегодня сильнее всего эпидемия поразила штат Сан-Паулу, где только по официальным данным выявлено почти 74 тысячи заболевших. За ним следуют штаты Сеара и Рио-де-Жанейро, где инфицированы примерно по 32 тысячи человек. Кроме того, новый коронавирус особенно сильно ударил по коренным индейским народам отдаленных областей Бразилии, живущим в основном в Амазонии. Подсчеты и тестирования здесь (как, впрочем, и везде в стране) проводить сложно, однако известно, что в городе Манаус, столице амазонского региона, число смертей выросло в три раза. Особое беспокойство вызывает быстрое распространения коронавируса в районе пограничного стыка Трес-Фронтейрас, в верхнем течении Амазонки, где сходятся границы Бразилии, Колумбии и Перу.

Об эпидемии в Бразилии и поведении ее президента в интервью Радио Свобода рассуждает знаток Латинской Америки, политолог и социолог Татьяна Ворожейкина:

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– Как объяснить твердолобое упрямство и бахвальство Жаира Болсонару, которого уже можно записать в мировые лидеры нынешних "ковид-диссидентов", отрицающих опасность? В Европе такой один только Александр Лукашенко. Пускай бы ему было наплевать на большую часть собственного народа – но ведь он и сам почти маску не носит, смеется над этим, с поклонниками целуется. Он боится, что это противоречит выстроенному им самим политическому бренду "лидера-мачо"? "Если будет казаться, что я веду себя осторожно, я потеряю свою маскулинность, все увидят, что я слабый"?

– Несомненно, это его личный "маскулинный" комплекс. Он, собственно, на этой мачистской повестке и выиграл президентские выборы – на ненависти к женщинам, к секс-меньшинствам и так далее. Болсонару продолжает политику отрицания беды, и она совершенно чудовищна для его страны. Губернаторы штатов, мэры крупнейших городов вводят правила изоляции, карантина, а президент ерничает: "Нет, это простой "гриппчик". И более того, угрожает своим противникам в Конгрессе и в Верховном суде военным переворотом! Эта ситуация порождает для большинства населения совершенно дикую ситуацию: власти штатов, которые непосредственно сталкиваются с эпидемией, говорят одно, а Болсонару – прямо противоположное.

Но почему еще он это делает? Я думаю, и по абсолютно расчетливым политическим соображениям. Потому что Бразилия – это страна, в которой, по крайней мере, половину населения невозможно оставить сидеть в карантине. Люди умрут с голоду! И Болсонару к этому не без успеха апеллирует. Он и его сторонники кричат, что падение экономики, снижения уровня трудовой занятости убьют гораздо больше людей, чем коронавирус, и на этой основе требуют отмены карантинных запретов, введенных губернаторами. Трудно поверить, но в Бразилии за месяц ушли в отставку два министра здравоохранения, члены правительства. На них оказывалось колоссальное давление, чтобы они ослабляли карантин – в то время, как статистика заболеваемости и смертей в Бразилии чудовищна, и это не считая тех, кого посчитать невозможно.

Но это действительно верно – что половина населения Бразилии, так же, как и в Мексике, не может ежедневно не выходить на улицу, потому что они живут за счет того, что каждый день заработают. И естественно, чем больше будет длиться карантин, тем больше сторонников будет завоевывать Болсонару. И он, конечно, это понимает. И на следующих выборах он получит голоса не только части среднего класса, который поддержал его в 2018 году, но и части бедных, как их "защитник". "Губернатор штата Сан-Паулу и мэр агломерации Сан-Паулу защищают якобы белых, обеспеченный средний класс, который может себе позволить посидеть дома, а вот Болсонару, он вроде как за бедных". Хотя, если посмотреть на публику, которая его окружает на его митингах, там не найдешь вообше черных лиц. Нынешнего президента страны поддерживают в основном белые. А в Бразилии расовые и социальные различия довольно четко совпадают: чем беднее население, тем оно темнее по цвету кожи.

Так что это смесь всего – и того, что Болсонару пришел к власти именно как "мачо, который никогда не уступает", и политического расчета. Его сторонники уверены, что "весь этот "ковид" устроен для того, чтобы обрушить экономику страны, и потом, так же, как и не так давно против Дилмы Русеф, и против Жаира Болсонару начать процедуру импичмента. А мы его не дадим в обиду, потому что он собирается нашу полностью коррумпированную политическую систему перестроить, изгнать из нее левых, либералов, черных, и так далее". Поэтому это не одно лишь свойство характера, это и политика, и достаточно расчетливая, на мой взгляд.

– Бразилия – государство с гигантской территорией и населением, по последним неофициальным данным, почти в 215 миллионов человек. Можно ли вообще верить официальной статистике по COVID-19 оттуда? С учетом существования миллионных знаменитых нищих фавел в мегаполисах, или наличия сотен отдаленных национальных общин – где никто никакие подсчеты, конечно, проводить не может и вообще часто доступа ни к какой медицине не имеет?

– В таких странах, как Бразилия, вообще в большинстве латиноамериканских стран, любые подсчеты относительны. Да, там есть и эти городские трущобы-фавелы, и внутренние районы многих штатов северо-востока, и индейские общины Амазонии, куда, скажем так, никогда не ступала нога врача. Нынешняя бразильская статистика, с одной стороны, ужасающая, с другой стороны, наверняка еще и неполная. Но не возникает ощущения, что власти сознательно на сей счет врут, поскольку жертв очень много. Я не думаю, что в Бразилии сегодня можно обвинять кого-то в сокрытии информации об эпидемии. Другое дело, конечно, то, что о многих смертях просто никому не известно, и что люди умирают вообще без медицинской помощи. По свидетельству префекта (мэра) Сан-Паулу Бруно Коваса, койки в палатах интенсивной терапии в этом самом развитом городе страны заняты на 90 процентов. Это там, где лучшая медицина в Бразилии! Конечно, это все – главная "заслуга" нынешнего политического руководства.

– Насколько смертельную опасность представляет COVID-19 для существования коренного индейского населения страны, в первую очередь в Амазонии? История помнит ужас, который постиг индейские народы Латинской Америки после ее "открытия" европейцами, привезшими с собой, например, оспу, тиф и корь.

– Тут следует отметить два важных фактора. Во-первых, это уничтожение их среды обитания, которое с приходом к власти Болсонару в 2018 году резко усилилось и ускорилось. И во-вторых, конечно, замкнутость жизни в этих общинах, их удаленность от городской цивилизации и современного медицинского обслуживания. Отдельной "ковид-статистики" по индейскому населению, насколько я знаю, нет. Более того, сперва Министерство здравоохранения Бразилии попросило все службы, подсчитывающие в разных штатах заболеваемость коронавирусом, указывать цвет кожи и расу инфицированных, госпитализированных и умерших. Но администрация президента это указание отменила! Бесспорно, бразильский штат Амазонас – сегодня один из самых пораженных эпидемией, и конечно, есть острые вспышки COVID-19 в индейских общинах. И да, все вспоминают, что эти народы в Латинской Америке уже прошли через вспышки завезенных из Старого Света инфекций, после прихода испанцев и португальцев. Некоторые из этих болезней навсегда сократили численность отдельных индейских народов в разы.

Еще один важный момент, о котором очень много говорят: уничтожение амазонских лесов ради производства экспортных сельскохозяйственных продуктов иллюстрирует цивилизационный тупик, в котором столкнулись, по выражению одного ученого, "цивилизация ковбоев", которая считает все ресурсы неистощимыми, и "цивилизация астронавтов", понимающих, что в их "космическом корабле" ресурсы конечны. Подход индейских народов к своей среде обитания, как к конечному ресурсу, который необходимо защитить, сталкивается с традиционалистским подходом к природе рубежа XIX-XX веков. Это очень многогранная проблема. Отвечая прямо на вопрос, я скажу: конечно, коренные народы всей Латинской Америки сейчас в огромной опасности. В особенности в сочетании с продолжающимся уничтожением их природной среды обитания.

– Бразилия очень не бедное государство, как и Россия, если говорить о бюджете. Отчего такие ужасы происходят сейчас там везде – сумятица, нехватка врачей, оборудования, масок и прочего, даже мест на кладбищах и в похоронных конторах? Все-таки, внезапный удар коронавируса – это лишь провал властей, или, что называется, "национальный характер" тоже сыграл свою роль?

– Во-первых, повторю, причиной является этот дикий когнитивный диссонанс, который испытывает обычный, не очень образованный гражданин Бразилии, когда власти штата говорят ему одно, а президент страны прямо противоположное. По счастью, Бразилия все-таки, действительно федеративная республика, и то, что эпидемия не охватила еще большее количество людей, следует признать заслугой властей штатов и городов. Вторая причина –социальная. Это дикое неравенство. Те, кто живет в нищих поселках и районах, как правило, не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Соответственно, в бедных кварталах больших городов, в бедных штатах северо-востока и северо-запада все носит такой трагический и хаотический характер.

Полагаю, что, конечно, главная вина лежит на власти. Я вообще не склонна в чем-то винить национальный характер, это вообще трудно поддающаяся определению вещь. Но, конечно, в Бразилии, так же как в Испании или Италии, люди при знакомстве тебя целуют, обнимают, празднуют всегда всё огромными компаниями, это национальная привычка, сегодня – опасная. И те, кто когда-нибудь в жизни видел фавелы Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, с их дикой скученностью, разумеется, представляет, какое там может быть "социальное дистанцирование", какой там "карантин". По признанию, опять-таки, мэра Сан-Пауло, все большее и большее количество зараженных выявляется именно на периферии города. Эта гигантская агломерация, там живет больше 20 миллионов человек, и именно на "черных", бедных окраинах все больше и больше очагов инфекции. Если центр этого огромного города еще как-то находится под контролем, потому что там очень хорошая, действительно, система здравоохранения, то чем дальше от него, тем ситуация хуже.