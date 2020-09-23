США ввели санкции против лиц и компаний, связанных с Пригожиным

Соединённые Штаты объявили о введении санкций против ряда россиян и структур, связанных с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным и участвующих в кампании по усилению российского влияния в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Министерство финансов США в среду также объявило о мерах в отношении лиц, которые, как утверждается, напрямую оказывают содействие российской Федеральной службе безопасности (ФСБ), и тех, кто помогает внесённым в "черные списки" гражданам и организациям обходить американские санкции, передаёт "Голос Америки".

Новые санкции вводятся против шестерых россиян: Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Евгения Ходотова, Надежды Кучимовой, Александра Кузина, Владислава Занина. Также в список попали гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано. Одновременно под ограничительные меры подпадают связанные с этими людьми компании в России, ЦАР и Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

Как отмечается в заявлении Минфина, эти меры продолжают усилия Вашингтона по привлечению к ответственности российских разведслужб за дестабилизирующие действия, такие как злонамеренная кибердеятельность и вмешательство в выборы.

Задолго до этого США ввели санкции в отношении самого "повара Путина", как называют Пригожина, а также структур, которые с ним связывают, в том числе Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей", и частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задействованной в операциях в Сирии, Ливии и еще ряде стран Африки.

Москва всегда категорически отрицала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах и связях с хакерами, уличённых во взломах зарубежных правительственных сайтов.