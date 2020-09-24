США, Британия и Канада готовят санкции против окружения Лукашенко

США, Великобритания и Канада могут уже в пятницу, 25 сентября, ввести санкции против граждан Беларуси, которых они считают ответственными за подтасовку результатов выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными. Одновременно источники допускают, что согласование санкций займет у трех стран больше времени. Один из собеседников агентства говорит, что санкции будут введены против 8 граждан Беларуси, но не исключает, что число будет другим.

Госдепартамент США и министерство иностранных дел Канады пока не ответили на запрос Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг в парламенте, что правительство готовит санкции против виновных в нарушениях прав человека в Беларуси и координирует действия с США и Канадой "в спешном порядке".

США, Европейский союз и еще ряд стран после прошедшей в среду инаугурации Александра Лукашенко на пост президента заявили, что церемония не придала ему легитимности. Запад не считает прошедшие 9 августа выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми и осудил жесткие разгоны и задержания сотрудниками белорусской милиции участников массовых акций против Лукашенко.

Пресс-служба президента Украины сообщила об отмене украинским президентом Владимиром Зеленским визита в Беларусь, который планировался на 8–9 октября в Гродно в связи с очередным украинско-белорусским Форумом регионов. "Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", – сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. До этого посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сказал, что Киев просил перенести это мероприятие в Гродно на год.

23 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства.

Сам Лукашенко на следующий день назвал "неконструктивной" позицию западных стран в отношении Минска в связи с его не анонсированной заранее инаугурацией. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Беларуси. "По законам страны мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить", – сказал Лукашенко.