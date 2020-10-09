Пожар на военных складах под Рязанью полностью потушен

Пожар на складах с боеприпасами в Рязанской области полностью потушен. Военные начали восстанавливать пострадавшую от пожара инфраструктуру. Об этом сообщило Минобороны России.

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков сообщил журналистам, что в субботу, 10 октября, основная часть участвовавших в ликвидации огня военных вернётся в пункты назначений. На месте останутся инженеры и пожарные, которые проведут проверку территории и завершат работы.

Пожар на военных складах бывшей воинской части под Рязанью начался в днём 7 октября. По данным Минобороны, причиной стало возгорание сухой травы. Сразу после возгорания последовали взрывы. Они продолжались до утра четверга, 8 октября.

В результате пожара пострадали 16 человек, все они госпитализированы. Более двух тысяч жителей из 14 населённых пунктов были эвакуированы. Примерно столько же покинули свои дома по собственной инициативе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.