В Красноярском крае введен режим ЧС из-за разлива топлива в Ангару

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов. В реку Ангару попало около 500 литров дизельного топлива. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии.

По информации регионального МЧС, разлив произошел при раскачке баржи на базе в городе Кодинске. В местной администрации уточнили, что масляных пятен на воде уже нет, а последствия устранены. Несмотря на это, на место выехала группа из представителей Следственного комитета, полиции, чиновников и спасателей. Разлив произошел еще 2 октября. Сейчас нефтепродукты продолжают собирать с помощью сорбентов.

По данным МЧС, режим ЧС также введен на территории Большемуртинского района Красноярского края в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".

В конце сентября режим ЧС был введён на Таймыре из-за разлива сырой нефти. Тогда в воду и землю попало около тонны нефтепродуктов.