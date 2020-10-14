Зеленский назвал первый из пяти вопросов "всенародного опроса"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду назвал первый из пяти вопросов, которые будут заданы гражданам 25 октября во время так называемого всенародного опроса, который Зеленский накануне предложил провести одновременно с выборами в местные органы власти.

Президент предлагает гражданам Украины ответить на вопрос о том, следует ли за коррупцию в особо крупных масштабах наказывать пожизненным заключением.

"Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления", – говорится в заявлении Офиса президента.

Зеленский накануне предложил провести 25 октября опрос граждан Украины – задать им 5 вопросов на актуальные темы. Формулировку вопросов президент пообещал назвать позже. В окружении Зеленского впоследствии сообщили, что будет называться по одному вопросу в день. Будут ли среди них вопросы о Крыме и Донбассе – неясно.

В отличие от референдума, опрос не будет иметь прямых юридических последствий – это разъяснили в самом Офисе президента.

Неясно, как будет организована процедура голосования. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных бюджетных средств для проведения опроса не выделялось, так что неясно и то, как он будет профинансирован.