Диктаторы и экономика. Эфир в 18:05





Возвращение авторитаризма и популизма в мире, установление в России нового типа политического режима после "обнуления" Конституции ставит вопрос: насколько успешны могут быть такие режимы? Могут ли диктатуры в XXI веке обеспечить экономический рост? И нужны ли вообще модернизация и экономический рост в путинской России образца 2020 года?

Гости программы: Андрей Колесников, член Управляющего совета Фонда Егора Гайдара, эксперт Московского центра Карнеги, и Олег Буклемишев, заместитель декана экономического факультета МГУ, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа. Эфир в 18:05.

