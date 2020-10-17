Следствие проведёт дополнительную проверку гибели неонациста Тесака

Управление Следственного комитета Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о гибели в СИЗО неонациста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак. Об этом сообщил в фейсбуке его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, 16 октября Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Но в тот же день следственное управление регионального подразделения ведомства отменило это решение.

36-летний Марцинкевич был одним из самых известных широкой публике российских ультраправых активистов. Он был найден мёртвым в СИЗО в Челябинской области в сентябре, где ожидал этапирования на допрос в Москву. По официальной версии, он совершил самоубийство.

Михальчик заявил, что его подзащитного пытали, чтобы он написал явку с повинной о совершении убийств в начале двухтысячных годов. По его словам, Тесак просто не успел обратиться в суд с соответствующим заявлением. Утверждается, что на его теле были обнаружены следы пыток. Родители погибшего настаивают, что им отказали в независимой экспертизе его тела.