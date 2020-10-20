Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Вдова убитого чеченского блогера Умарова заявила об угрозах

Зарема, вдова Мамихана Умарова

Вдова убитого в Вене чеченского политического эмигранта Мамихана Умарова (известного как Анзор из Вены) сообщила об угрозах, которые поступают ей в социальных сетях, и о том, что в ее квартиру пытался проникнуть неизвестный в маске.

По словам Заремы Умаровой, угрозы стали поступать после опубликованного месяц назад обращения к главе Чечне Рамзану Кадырову, в котором вдова обвинила политика в причастности к убийству мужа.

"9 октября около полудня в квартиру пытался ворваться неизвестный в маске", - сообщила редакции Кавказ.Реалии Умарова. Она не открыла дверь и вызывала полицию. Неизвестный скрылся, как только услышал, что она звонит в правоохранительные органы.

"Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес", – заявляет она в обращении, которое появилось в кавказских пабликах в социальных сетях.

Редакция Кавказ.Реалии пока не располагает комментарием полиции Австрии по поводу случившегося.

  • Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
  • Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG