Вдова убитого чеченского блогера Умарова заявила об угрозах

Вдова убитого в Вене чеченского политического эмигранта Мамихана Умарова (известного как Анзор из Вены) сообщила об угрозах, которые поступают ей в социальных сетях, и о том, что в ее квартиру пытался проникнуть неизвестный в маске.
По словам Заремы Умаровой, угрозы стали поступать после опубликованного месяц назад обращения к главе Чечне Рамзану Кадырову, в котором вдова обвинила политика в причастности к убийству мужа.
"9 октября около полудня в квартиру пытался ворваться неизвестный в маске", - сообщила редакции Кавказ.Реалии Умарова. Она не открыла дверь и вызывала полицию. Неизвестный скрылся, как только услышал, что она звонит в правоохранительные органы.
"Я официально заявляю, что Рамзан Кадыров прислал киллера, чтобы устранить меня за критику в свой адрес", – заявляет она в обращении, которое появилось в кавказских пабликах в социальных сетях.
Редакция Кавказ.Реалии пока не располагает комментарием полиции Австрии по поводу случившегося.
- Мамихана Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
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