Бывший президент Киргизии объявил голодовку в СИЗО

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, вновь задержанный после освобождения из тюрьмы протестующими, объявил забастовку в СИЗО. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Аззатык со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева.

Какие требования он объявил — не сообщается. По словам Жоошева, политика держат в СИЗО в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни (она в Киргизии окончательно отменена в 2007 году). По его словам, в камере ненадлежащие условия содержания, а у Атамбаева плохое состояние здоровья.

Атамбаев был президентом с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года его дом штурмовал спецназ, он был задержан. В июле он был приговорён к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. В ночь на 6 октября в ходе массовых протестов в центре Бишкека он был освобождён ворвавшимися в СИЗО Госкомитета национальной безопасности протестующими. Через несколько дней он снова был задержан.

После беспорядков в отставку ушёл действующий президент Сооронбай Жээнбеков. Его место занял премьер-министр Садыр Жапаров, освобождённый сторонниками одновременно с Атамбаевым.