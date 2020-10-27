На бизнесмена Анатолия Быкова завели дело о неуплате налогов

На красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова, который ранее был арестован по обвинению в организации убийств и позже отпущен на свободу, возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в неуплате налогов. Быков повторно арестован и находится в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.



По версии следствия, в 2017-2019 годах Быков как физическое лицо не уплатил налоги на сумму свыше 65 миллионов рублей. В 2017 году он не уплатил более 12 миллионов рублей налогов как индивидуальный предприниматель.

Быков находится под арестом с мая этого года. 22 октября его выпустили из СИЗО и сразу же задержали. 23 октября Центральный районный суд Красноярска на два месяца арестовал бизнесмена по подозрению в организации убийства предпринимателя в 2005 году.

По версии следствия, летом 2004 года в поселке Удачном под Красноярском Быков поручил своему знакомому убить 42-летнего владельца фирмы по утилизации промышленных отходов. Утром 18 января 2005 года киллер убил жертву в центре Красноярска четырьмя выстрелами из пистолета ТТ. Быков заплатил исполнителю 10 тысяч долларов вместо ранее обещанных 50 тысяч, утверждают следователи.

Быкова также обвиняют в организации убийств нескольких предпринимателей, с которыми он конфликтовал, и в организации преступной группы. Бывшему депутату грозит пожизненное заключение.

Быков отрицает вину. Ранее он обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Речицкого.

В 2002 году Быков уже был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Суд приговорил его к условному сроку, позже судимость была снята.