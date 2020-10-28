Прокуратура проверит законность указа Собянина об "удалёнке"

Прокуратура Москвы начала проверку указа мэра Сергея Собянина о сборе данных сотрудников, работающих удалённо. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Московской городской думы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Он и семеро депутатов от фракции КПРФ в Мосгордуме просили проверить указ мэрии на соответствие Конституции и Трудовому кодексу России, который запрещает работодателям передавать кому-либо персональные данные работников без их письменного согласия.
Ранее с аналогичным обращением выступили три крупнейшие российские IT-ассоциации. Однако в Минцифры не увидели ничего незаконного в действиях московской мэрии.
Требование о передаче данных раскритиковали юристы и правозащитники. Обязанность предоставлять персональные данные противоречит закону. Трудовые отношения регулируются федеральным законодательством, и "Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных". Персональными данными является все, что может помочь идентифицировать человека, и номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства в 2019 году, отмечают юристы.
- С 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, и чтобы отчитаться, предоставить в мэрию персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных: номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты "Тройка" или "Стрелка", номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета.
- Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорирует требование о переводе сотрудников на удаленку, ей грозят санкции – штрафы до одного миллиона рублей и приостановка деятельности.
- Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) ранее заявил, что запрашиваемые данные "без указания фамилии имени и отчества или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина", не являются персональными. Там также утверждают, что не собираются отслеживать местонахождение граждан, переведённых на "удалёнку", а данные должны позволить оценить эффективность вводимых ограничений, пишут "Открытые медиа".
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