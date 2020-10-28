Прокуратура проверит законность указа Собянина об "удалёнке"

Прокуратура Москвы начала проверку указа мэра Сергея Собянина о сборе данных сотрудников, работающих удалённо. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Московской городской думы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.

Он и семеро депутатов от фракции КПРФ в Мосгордуме просили проверить указ мэрии на соответствие Конституции и Трудовому кодексу России, который запрещает работодателям передавать кому-либо персональные данные работников без их письменного согласия.

Ранее с аналогичным обращением выступили три крупнейшие российские IT-ассоциации. Однако в Минцифры не увидели ничего незаконного в действиях московской мэрии.

Требование о передаче данных раскритиковали юристы и правозащитники. Обязанность предоставлять персональные данные противоречит закону. Трудовые отношения регулируются федеральным законодательством, и "Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных". Персональными данными является все, что может помочь идентифицировать человека, и номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства в 2019 году, отмечают юристы.

С 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, и чтобы отчитаться, предоставить в мэрию персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных: номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты "Тройка" или "Стрелка", номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета.

Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорирует требование о переводе сотрудников на удаленку, ей грозят санкции – штрафы до одного миллиона рублей и приостановка деятельности.