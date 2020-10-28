"Смешарики" прорекламируют перепись населения за 8 млн рублей

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) выделила почти 8 миллионов рублей на специальную серию мультсериала "Смешарики" под названием "Перепись — дело коллективное". Об этом сообщает РБК со ссылкой на госконтракт.

Серия должна появиться в эфире не раньше 1 апреля 2021 года. Ее цель — привлечь внимание аудитории к Всероссийской переписи населения, которая должна пройти весной следующего года.



Хронометраж серии составит 13 минут. В договоре также сообщается, что в ней должны появиться Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби, всё должно сопровождаться специальной песней. Серия будет транслироваться в эфире детских телеканалов, в том числе на "Карусели".

В пресс-службе Росстата сообщили, что эпизод "Смешариков" позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории.

Общая сумма контракта Росстата на информационную поддержку переписи составляет более 915 миллионов рублей. В неё входит подготовка медийной стратегии переписи, видеоролики для соцсетей и общественного транспорта, а также онлайн-игры и чат-боты.

По закону "О Всероссийской переписи населения" перепись должна проводиться не реже чем раз в десять лет. В последний раз ее проводили в 2010 году. Новая перепись планировалась на октябрь 2020 года, однако из-за пандемии её перенесли на апрель 2021 года. Ранее сообщалось, что в целом новая перепись обойдётся бюджету в 33 миллиарда рублей.