"Проект" нашёл у семьи патриарха Кирилла имущество на 225 млн рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также две его троюродные сестры владеют имуществом в Москве и Санкт-Петербурге на сумму в 225 миллионов рублей. Такте данные опубликовало издание "Проект" в своём расследовании о Русской православной церкви.

По данным журналистов, Кириллу принадлежат:

145-метровая квартира в "Доме на набережной" на улице Серафимовича в Москве примерной стоимостью в 70 миллионов рублей;

38-метровая квартира на Николоямской улице в Москве стоимостью в 12 миллионов рублей;

83-метровая квартира на Большеохтинском проспекте в Петербурге стоимостью в 9 миллионов рублей.

Троюродной сестре патриарха 63-летней Елены Холодовой, которая раньше была миноритарным акционером банка "Пересвет" принадлежит два объекта недвижимости:

63-метровая квартира на улице Расплетина в Москва примерной стоимостью в 22 миллиона рублей;

63-метровая квартира на Одесской улице в Петербурге стоимостью в 10 миллионов рублей.

Другой троюродной сестре Кирилла 73-летней Лидии Леоновой принадлежат четыре объекта недвижимости:

300-метровый дом в поселке "Зеленая Роща-1" в Одинцовском районе Московской области примерной стоимостью в 10 миллионов рублей;

83-метровая квартира в Гагаринском переулке в Москве цена которой может быть в районе 47 миллионов рублей;

121-метровая квартира на Набережной Крюкова канала в Петербурге стоимостью в 42 миллиона рублей;

А также одна треть нежилого помещения площадью 200 квадратных метров в том же доме на Набережной Крюкова канала. Стоимость этого объекта оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

По информации "Проекта", квартиру в Санкт-Петербурге Леоновой подарил швейцарский бизнесмен Александр Димитриевич, который давно знаком с Кириллом. Журналисты обращают внимание на то, что недвижимость была подарена сестре патриарха спустя полгода после того, как мэрия Москвы и бизнес-партнер Димитриевича итальянец Никола Саворетти уладили спор из-за реконструкции одного из зданий напротив Кремля. Сам Саворетти заявил "Проекту", что знаком с Кириллом, но тот не помогал ему решить проблему с властями столицы.

Журналисты также выяснили, что в 2003 году Димитриевич купил у Кирилла недостроенный дом в районе поселка Николина гора в Подмосковье. Будущий патриарх приобрёл эту недвижимость за пару лет до этого. Бизнесмен перепродал дом. На вопросы "Проекта" Димитриевич не ответил. Журналисты отмечают, что в РПЦ никогда не устраивались разбирательства из-за недвижимости патриарха и его сестёр.

Ранее Кирилл призывал не верить информации о его богатстве и богатстве православных архиереев. Патриарх заявил, что в "самых ужасных" публикациях о нём и священниках "не бывает даже капли правды". Такие публикации, по мнению Кирилла, направлены на то, чтобы "скомпрометировать провозглашающих правду Божию, чтобы народ перестал их слушать и доверять им".

В СМИ неоднократно появлялась информация о дорогих резиденциях, дачах, квартирах, автомобилях и часах, предположительно, принадлежащих главе Русской православной церкви и церковным архиереям. Одна из последних таких публикаций появилась в июле: издание "Открытые медиа" сообщило, что настоятельница московского Покровского монастыря игуменья Феофания приобрела лимузин Mercedes Benz S-класса стоимостью свыше 9 миллионов рублей. В ответ патриарх Кирилл призвал игуменью продать автомобиль.