"Знания заменят куполами". Блогеры о проекте храма при МГУ

Новый православный храм на тысячу прихожан появится в Москве не где-нибудь, а непосредственно при Московском государственном университете. Гигантское здание с двумя подземными этажами спроектировал Дмитрий Пшеничников, автор десятка культовых сооружений, в том числе храма Всех Святых в Страсбурге и храма Александра Невского в Москве. Новый проект выглядит как оба этих здания, помноженные друг на друга. Примерно так мог бы выглядеть и возведенный в степень собор Василия Блаженного.

В соцсетях новый проект чаще всего сравнивают с замком на логотипе студии Уолта Диснея и другими замками из сказок и мультфильмов.

Μuд Ρöuccu

Это же Диснейленд, замок Спящей красавицы! Не хватает только драконов!!!

Ирина Кузнецова

Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной...

@CKonovalov

Нужно сделать нейросеть, которая случайным образом генерирует храмы в стиле РПЦ! Выставляешь коэффициент [кошмарности] и получаешь храм в виде кучки с торчащими луковками.

Для многих комментаторов университет и храм остаются сооружениями из разных миров, которые, как казалось еще недавно, не должны пересекаться.

Наличие гигантского храма наверняка положительно скажется на качестве знаний у студентов, иронизируют в Сети.

Олег Пшеничный

Чего не хватало Московскому университету, так это новой богатой церкви. Господи, помилуй!

Федор Крашенинников

И после этого МГУ возглавит топ лучших вузов мира. Ведь для этого не хватало только церкви на тысячу человек

Эрвин Шредингер

Будет где молиться о поднятии коэффициента в скопусе.

Александр Винокуров

Ну, Стэнфорд, погоди!

Василий Унисихин

Укрепляют физфак, матмех и прочую кибернетику современными решениями.

Станислав Михеев

Сдал экзамен? Не забудь поставить свечку!

Дмитрий Махров

Знания заменят куполами

Тамара Деева

Храм науки?

Иван Рыбкин

В Стэнфорде, кстати, есть своя церковь, прямо в центре кампуса. Может МГУ как раз церкви и не хватало, и теперь всё наладится?)

Вспоминают в блогах, конечно, и храм вооруженных сил цвета хаки.

Сергей Сумленный

у Шойгу есть Главный Храм ВС РФ - а чем Садовничий хуже?

Наталия Шавшукова

Теперь и у МГУ собираются строить храм. Храм военных уже есть, храм олимпийцев и храм науки в проекте.

Давайте завязывать уже с этим сопливым христианством во главе с диссидентом на кресте. Чуждая западная секта.

Давайте честно - у нас неоязычество во главе с богом-императором. И все встанет на место.

Нина Балашевич

Ну зачем... Храм Победы есть, теперь храм науки построят, а служить в нем можно будет специалистам только с учёной степенью. Ну там - доцент богословия или профессор церковных наук

Дмитрий Носачев

Шикарно! У каждого крупного казённого учреждения должен быть свой храм, иначе с колен не встать. Но одного только здания с куполами мало. Будут ли ступени из переплавленных мощей немецких танков или реликвии (перхоть Гитлера, башмаки Геббельса или кусочек стены бункера)?

Дмитро Болдир

Роскосмос планирует строительство своего Храма?

В то же время многим идея, что при МГУ построят храм, не кажется такой уж крамольной.

Миранда Сачкова

Как прекрасно, что храмы строят, а не сносят.

Иван Григорьев

С одной стороны смеюсь, а с другой - я бы предпочел жить рядом с храмом. Его хрен снесут и на его месте 45-этажный человейник не забабахают...

Те, кто регулярно бывает в церкви, считают, что храм в этом месте необходим.

Ольга Панова

Наконец-то. В этом районе совсем плохо с храмами. Те немногие, что есть, обычно далеко в стороне от проспекта Вернадского, а часто еще и совсем маленькие (как храм Троицы на Воробьевых горах или храм в Воронцовском парке).

Наиболее длинный список аргументов "за" приводит Анна Данилова, редактор сайта Правмир:

Несколько слов про новый храм "при МГУ" на проспекте Вернадского.



С утра районные группы переполнены возмущением. "А может лучше больницу" "А сколько же деревьев вырубят" "А не лучше ли новые лаборатории студентам МГУ".



Не могу не написать несколько слов.



1. Никакие деревья не вырубят - это пустыри и старые гаражи, которые в народе называют Шанхаем, которые постоянно горят, там в принципе страшновато и ничего нет, кроме отдельно стоящих офисных башен. Это огроменный пустырь, не занятый ничем. Вот, Капитолий построили какое-то время назад разве что.



2. К МГУ эта земля отношения тоже не имеет, лаборатории МГУ вполне себе строятся, но это вообще другая территория, другие деньги итд. Это как если бы вам сказали "Зачем это вы себе ремонт в квартире делаете, Вот в соседней квартире вся проводка гнилая, ее бы лучше починили".



3. С храмами на проспекте Вернадского ОЧЕНЬ плохо. Я родилась на проспекте Вернадского, на улице Удальцова, тут родились все мои дети, и нам, простите, совершенно некуда ходить в храм.



- Есть несколько храмов в Раменках, туда без машины не добраться никак (у меня вот пятеро детей и нет машины по довольно рациональным соображениям).



- Храм на смотровой площадке опять же недосягаем без машины. Он крохотный, вмещает полтора человека.



- Храм при МГИМО - это чудесный храм, в который мы ходим. Но идти туда нам, простите, полчаса и он сейчас уже совершенно переполнен, на воскресные службы уже с детьми очень сложно зайти, хотя замечательный настоятель и служит три Литургии утром.



- Храм в Тропарево на Юго-Западной опять же очень далеко и он тоже забит до отказа.



- На территории проспект Вернадского - м. Университет ничего нет вообще.



Это храм не только и не столько для студентов МГУ (хотя, на самом деле, понятно, что Домовый храм мученицы Татианы - университетский храм, сейчас находится там, где всего 3 или 4 факультета, а основная жизнь МГУ - на Воробьевых), сколько для тех, кто живет в этом районе, и кому храм нужен.



Знаете, у меня есть такое наблюдение. Когда строится любой храм, все говорят "Да кто ходить будет" и "Кому он нужен". я сама лично видела много таких храмов, выстроенных с нуля. И знаете - через 4-5 лет в каждый такой храм не зайти. Помимо собственно богослужений - огромная воскресная школа, молодежный клуб, социальные проекты, то есть просто очень много крутых и полезных дел обычно выстраивается вокруг храма. Это такой аргумент про "Да зачем он и кому нужен".



Однажды именно так построили храм на м. Тимирязевская, где я тоже долго жила. Я зашла туда, кстати, будучи студенткой МГУ - и нашла для себя там огромный смысл жизни на всю жизнь. Мои родственники и знакомые родителей тоже что-то такое говорили про "колокольный звон мешать будет", а я вот не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы у меня не было храма в шаговой доступности.



Но это уже лирика.

Лично мне и моей семье храм очень нужен.



Архитектурные проекты можно обсуждать, выбирать и голосовать, но мне всегда было сложно без работающего хорошего храма в районе.



преподаватель филологического факультета МГУ

житель район проспект Вернадского с 1981 года (а семья моя - с 1960-го)

мать пятерых детей, которая водит их в храм.

Возможно, храм и нужен, но не такой, считает ​дьякон Андрей Кураев:

Новый храм для МГУ. Как не надо.

Храм при университете должен быть подчеркнуто-каноничным, чтобы быть наглядным учебным пособием. Неудобно получится, если на лекции преподаватель будет рассказывать о канонах церковной живописи и архитектуры, а, зайдя в ближайший храм, студенты увидят, что эти каноны давно уже забыты.

В данном проекте все получилось наоборот.

Строительство шатровых храмов запрещено еще в 17 веке патриархом Никоном. (см. http://zagraevsky.com/zapret.htm)

Студенты МГУ вполне могут об этом знать. Значит, этот храм будет их учить относительности всех церковных запретов.

На рисунке число глав-куполов - 21. И что это значит? Как объяснять их символику?

Или ее нет, и автор следовал принципу "сделайте нам красиво"? Попытка подобрать "символизм числа 21" снова будет читаться как волюнтаризм и готовность подобрать искусственное оправдание под любой каприз начальства.

И еще: на рисунке не видно пандуса для колясок. Храм тут нужен. Ближайший храм - аж в Раменках. Он встанет в жилом районе, а не в парке (хоть и будет отрезан дорогами от домов). Так что коляски будут: и детские, и инвалидные. Но за входной дверью на уровне земли наверняка ждет лестница, ведущая в молельный зал. И как ее одолеть?

"Храм имеет два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр Московского Государственного Университета".

А тут что за символика? Подпольный духовный центр МГУ? Не лучше ли в подвале сделать паркинг, а вот музей-библиотеку-лекторий сделать на месте стоянки, предусмотрев для них хорошее естественное освещение-остекление?

И еще вопрос: однажды МГУ снимет со своего бюджета содержание этого комплекса. Проект предусматривает экономию энерго- и тепло- потребления?

Добавлю, что ГЗ МГУ с этого мест не просматривается.

Строительство курирует Владимир Ресин, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Кирилла. Он возглавляет программу "200 храмов", в рамках которой в Москве за последние 10 лет успели возвести 99 культовых сооружений - сотое планируется освятить до конца 2020 года. Журнал Московской Патриархии утверждает, что о новом храме Ресина просили непосредственно сотрудники МГУ.

МГУ растет, развивается, строятся новые корпуса. Понятно, что новый храмовый комплекс будет востребован. Сегодня общая численность студентов и профессорско-преподавательского состава – свыше 49 тысяч человек, – отметил Владимир Ресин, куратор «Программы 200».

С просьбой построить новый храм к ректору МГУ еще в 2000 году обратились свыше 200 сотрудников университета.

@LujuriayBondad

МГУ опять показывает чудеса. То интересные личности, повязанные на коррупции, там преподают То неожиданно сотрудники и студенты вместо требований отремонтировать корпуса и общежития привести в божеский вид просят храм построить. Ведь как студенты будут переживать сессию?

Университету стоило бы учесть нужды и представителей других конфессий, указывают в Сети.

Стас Жицкий

Про проектируемый храм МГУ... Прежде чем разбираться с эстетическими, практическими, каноническими и прочими нюансами я (будучи практикующим православным) хотел бы поинтересоваться (вот только не знаю: у кого) – а где проекты синагоги МГУ, костела МГУ, кирхи МГУ, мечети МГУ (точнее, двух – шиитской и суннитской), церкви Евангельских христиан-баптистов МГУ, буддийского храма МГУ, храма Кришны МГУ, наконец, славянского (хотя бы) языческого храма МГУ, саентологической церкви МГУ, армянской церкви МГУ, молельного дома староверов МГУ... и так далее, и так сильно далее?..

Где политкорректная всеохватывающая толерантность, спрашиваю? Почему современный МГУ становится (и прирастает) храмом исключительно православной науки?..

Андрей Бугайский

Хочется ещё храм Артемиды и пирамиду Кетцалькоатля. Ну и бабу скифскую.

На сайте Change.org появилась петиция студентов МГУ, которые требуют строительства при университете пастафарианского храма - хотя современные общежития пригодились бы им еще больше.

Мы, студенты МГУ им.Ломоносова, никогда не просили строить храм и не обращались к Патриарху с просьбой о строительстве храма, зато неоднократно обращались лично к ректору МГУ В.А. Садовничему с просьбой построить вторую линию общежитий ДСЛ (дом студента на Ломоносовском).

Так как администрация вуза считает, что строительство храма на территории МГУ важнее, чем строительство общежития для иногородних студентов, мы предлагаем администрации МГУ озаботиться строительством храма той религии, которой следуют большинство студентов, а именно Пастафарианству

Петицию подписало почти 400 человек - вдвое больше, чем обратилось к Ресину с просьбой о строительстве православного храма.

То, что церковь увлеклась строительством храмов, многие объясняют вовсе не расцветом духовности в стране.

Женя Роткевич

Больше! Больше церквей и храмов! Людей же надо отвлекать от мерзкой реальности! А как ещё это сделать? Не повышать же им уровень жизни. Это еще в Древнем Риме знали. Дурите народу мозги, и будет вам еще одна жирнючая статья дохода. Даёшь!

Ярослав Князев

Я человек верующий, видит Бог. Но на эту новую моду, на строительство храмов по любому поводу, не то что бы с недоверием смотрю, а я просто уверен, что сие идёт не от веры, а от грехов и жадности. И Богом ничего общего не имеет. Да ему и не нужно.

Андрей Десницкий

Вот на это денег не жалко! А также на двадцатую роскошную митру, на ежеквартальные банкеты в честь спонсоров с черной икрой и осетрами для "постящихся" и на всякое такое прочее.

Я учился в МГУ, когда новоизбранный патриарх Алексий впервые посетил театр МГУ, бывшую домовую церковь Св. Татьяны, и говорил там о смыслах. И его слушали, и это было - как на том видео с молодыми Кураевым и Смирновым - началом подлинного диалога с разномысленными. Или мне тогда так казалось, восторженному неофиту... Так ведь не мне же одному!

Сегодня настроения студенческой молодежи радикально другие. Сегодня это для большинства из них - или мракобесие, или просто какой-то фольклорный ансамбль диковинного племени времен палеолита.

Говорить с ними на равных? Обсуждать смыслы? А если они будут возражать? Загородимся лучше омоном, статьями, прокуратурами, будем выискивать повсюду, чем бы оскорбить свои чувства и кого бы за это наказать.

И храмы, храмы строить побогаче.

Ну всё, как в Евангелии. Там про таковых много сказано.

Нет, это не реформируемо.

Московские власти утверждают, что храмы по "программе 200" строятся исключительно на пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Но вот музей истории РПЦ в Хамовниках будет строиться уже за счет россиян - на его создание Государственный исторический музей запросил в Министерстве культуры 3,8 миллиарда рублей.

Екатерина Барабаш

"Братья и сестры, - сказал Патриарх Кирилл в обращении к властям, - богом заклинаю - не надо нам этого музея, РПЦ подождет, а лучше выделите эти 4 миллиарда на здравоохранение, на помощь больным деткам и нуждающимся старикам, на содержание детских домов и психоневрологических диспансеров".

Но тут я проснулась...