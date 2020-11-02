Суд арестовал отчима подростка, напавшего на полицию в Татарстане

Суд в Татарстане арестовал до 30 декабря Марата Замалиева - отчима 16-летнего подростка, напавшего на полицию в городе Кукмор. По информации СМИ, его подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает издание "Реальное время" со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

50-летнего Замалиева задержали 31 октября. Он был администратором кафе "Бэрэкэт", где подросток работал официантом. В 2001 году суд приговорил Замалиева к 14 годам тюрьмы за взрыв газопровода в Кировской области. Тогда он объяснил свои действия желанием привлечь внимание к войне в Чечне. В 2014 году его ещё раз осудили на девять месяцев колонии по делу о побоях. Сообщалось, что Замалиев придерживался идеологии радикального ислама, а его руководитель прошёл обучение в лагере подготовки движения "Талибан".

В ночь на 30 октября пасынок Замалиева бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание райотдела МВД в Кукморе. Полицейские сообщают, что подросток кричал "Аллах акбар". При задержании он ранил ножом одного полицейского и был убит. Следственный комитет возбудил дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейских.

Россия не связывает инцидент в Татарстане с акциями против французского президента Эммануэля Макрона. В середине октября, после убийства под Парижем выходцем из Чечни учителя, он выступил с критикой исламского экстремизма. Это вызвало недовольство среди мусульман.