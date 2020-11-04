В Неваде до 5 ноября приостановлен подсчет голосов на выборах президента

Власти Невады, без объяснения причин, объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.

Избирательная комиссия этого штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила: необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября; также необходимо завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых проголосовавших граждан.

Невада – один из шести штатов, где исход президентской кампании пока не ясен. В этом списке также Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Байдену для победы на выборах необходимо получить лидерство по меньшей мере в трёх из этих штатов, тогда как Трампу – в четырёх. По последним данным, у Байдена сейчас 224 голоса выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:

Количество обработанных бюллетеней избирателей приближается к 90 процентам. Байден, судя по данным сайта национальной избирательной системы, чуть впереди. У него 49,33 процента голосов избирателей, у Трампа – 48,69.

По некоторым оценкам, в нынешних выборах, с учетом активного досрочного голосования, примет участие рекордное число избирателей – 150 миллионов или даже больше.

Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после основного дня голосования. С учетом этого, результаты выборов могут определиться только через несколько дней, отмечает "Голос Америки".